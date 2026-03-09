菲律宾十大通缉犯落网 涉绑架中国14岁学生斩手指勒索
更新时间：13:42 2026-03-09 HKT
菲律宾警方宣布拘捕十大通缉犯中排第九位的疑犯。被捕男子涉及2025年2月，绑架一名14岁中国学生，并斩断对方一根手指以威胁受害人家属付赎金。
付100万美金方获释
据菲律宾反绑架大队（AKG）通报，被捕的是27岁疑犯查德·拉内斯·佩罗尔，他涉嫌去年2月在马尼拉一所知名的英国国际学校，绑走一名14岁中国学生，并切断其一根手指，向家属威胁索要赎金一案。
案件当时引起中菲两国强烈关注，法院针对佩罗尔签发了三份逮捕令。
菲警于3月6日凌晨，在甲美地省伊穆斯市成功逮捕佩罗尔。
据公开报道，案中的中国学生及司机，于2025年2月20日放学后被绑走，21日，发现司机尸体。绑匪又切下该学生的右手小指指尖，过程拍成短片发给受害人父母，勒索2000万美金，最终在付出100万美金后，该中学生在25日被遗弃在马卡帕加尔大道。
