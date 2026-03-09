AI挑战︱中国传媒大学狂Cut 16本科 翻译、摄影「阵亡」
更新时间：12:32 2026-03-09 HKT
发布时间：12:32 2026-03-09 HKT
发布时间：12:32 2026-03-09 HKT
AI（人工智能）快速发展下，职场及生活势起革命性变化，高等教育也在冲击下，要大幅调整传统学科，中国传媒大学便决定撤销16个科系，包括翻译、摄影等，认为AI发展已进入「人机分工时代」，课堂也须彻底重构。
教育进入人机分工时代
据中国传媒大学党委书记廖祥忠日前表示，中传将一口气砍掉翻译、摄影等16个本科专业和方向，认为未来将是「人机分工时代」，传统教学模式与课程设计需要进行根本性调整。
相关新闻：央视新主播︱00后陶忆雯爆红 中传播音系学霸︱多图
廖祥忠认为，未来教育应重新思考课程结构，例如厘清知识重点、学习难点，以及课程如何与未来产业需求衔接，而部分重复或基础性的内容，则可以交由 AI 协助完成。
在谈及教育改革方向时，廖祥忠表示，未来课程设计需要重新思考教学方法与思维模式。他指出，教学应专注于关键知识与解题能力，而部分资讯整理与基础学习工作，则可以由AI辅助完成，让学生把更多时间投入在理解与应用层面。
廖祥忠也提到，在看到AI模型 Seedance 2.0 的表现后，对未来媒体与内容产业的变化感到震撼，并认为高等教育必须提前调整，才能因应科技带来的产业变革。
目前中传尚未公布16个被取消的科系以及方向名单，但决定被视为高等教育在AI时代下的重构案例。
最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
2026-03-08 12:59 HKT
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
2026-03-08 07:30 HKT
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
2026-03-08 06:00 HKT
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
2026-03-08 10:30 HKT
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
2026-03-08 13:00 HKT