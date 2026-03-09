AI挑战︱中国传媒大学狂Cut 16本科 翻译、摄影「阵亡」

AI（人工智能）快速发展下，职场及生活势起革命性变化，高等教育也在冲击下，要大幅调整传统学科，中国传媒大学便决定撤销16个科系，包括翻译、摄影等，认为AI发展已进入「人机分工时代」，课堂也须彻底重构。

教育进入人机分工时代

据中国传媒大学党委书记廖祥忠日前表示，中传将一口气砍掉翻译、摄影等16个本科专业和方向，认为未来将是「人机分工时代」，传统教学模式与课程设计需要进行根本性调整。



廖祥忠认为，未来教育应重新思考课程结构，例如厘清知识重点、学习难点，以及课程如何与未来产业需求衔接，而部分重复或基础性的内容，则可以交由 AI 协助完成。

在谈及教育改革方向时，廖祥忠表示，未来课程设计需要重新思考教学方法与思维模式。他指出，教学应专注于关键知识与解题能力，而部分资讯整理与基础学习工作，则可以由AI辅助完成，让学生把更多时间投入在理解与应用层面。

廖祥忠也提到，在看到AI模型 Seedance 2.0 的表现后，对未来媒体与内容产业的变化感到震撼，并认为高等教育必须提前调整，才能因应科技带来的产业变革。

目前中传尚未公布16个被取消的科系以及方向名单，但决定被视为高等教育在AI时代下的重构案例。