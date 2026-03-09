Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油价狂飙︱大陆「零」时调整多地加油站排长队 打爆50L油缸或贵约¥20

即时中国
更新时间：20:12 2026-03-09 HKT
发布时间：20:12 2026-03-09 HKT

美国、以色列攻击伊朗，令全球原油供应大乱，9日纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格一度逼近每桶120美元，涨幅超过30%。内地新一轮油价调整将在10日零时公布，预料会迎来年内最大涨幅。预计油价即将上调，大量车主开始趁涨价前加油，多地网友拍下了加油站排长队的情景。

据红星新闻报道，国家发改委将在24时，公布油价调整幅度。受伊朗局势影响，国际原油期货价格在本周创下1983年和1991年，有记录以来的最大周涨幅，令这次的油价调整关注度明显提升。


相关新闻：伊朗局势｜纽约期油一度升穿110美元 飙逾20%  特朗普称油价急升是「小代价」

据卓创资讯资料，截至3月5日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率为11.35%，预计汽、柴油上调500元/吨，远超出50元/吨的上调红线。

按目前幅度计算，折合升价后，92#汽油、95#汽油、0#柴油将分别上调0.39元/升、0.41元/升、0.42元/升。

车主想要加满一箱50L的92#汽油，预计将增加19.5元；加满50L的95#汽油将增加20.5元，出行成本明显增加。

对于油价调整，不少网民留言，「应该发挥制度优势，抑制价格上涨」、「国际油价上涨我也涨，国际油价跌与我无关」、「还是电车好」、「使劲涨吧。反正我是电车」、「电车的魅力来咯」。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
6小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
9小时前
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
影视圈
6小时前
星岛申诉王 | 援交诈骗「最大苦主」曝光 案情超离谱 退休翁中伏遭榨干 $150万换一场空
提防骗子
6小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
11小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
12小时前
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
00:19
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
2026-03-08 13:15 HKT
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
5小时前
周秀娜遭李家诚控告后首露面  跟一男星飞日本散心亲密黐到实  结缘5年患难见真情？
周秀娜遭李家诚控告后首露面  跟一男星飞日本散心亲密黐到实  结缘5年患难见真情？
影视圈
5小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
8小时前