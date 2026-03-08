两会2026︱华春莹成化橘红最强代言？ 「南方人参」功效大披露︱有片

3月7日下午，外交部副部长华春莹到广东代表团代表小组会议现场听会。



《南方日报》报道，全国人大代表、广东茂名化州市培林橘红种植专业合作社社长廖志略，向华春莹推荐化橘红等特色广货，当中更有化橘红深加工产品——化橘红饮料、茶饮、牙膏、润喉糖……



华春莹说：「我要特别感谢这个化橘红，我刚才一口气连续吃了两颗，的的确确是我迄今为止吃过的润喉方面我觉得最舒服、最好的。」

网上后来传出廖志略向华春莹介绍化橘红的影片，见华春莹表情甚感满意。



据「化州发布」报道，化橘红是广东茂名化州市的道地中药材，被誉为「南方人参」，具有燥湿化痰、理气消食的功效，是「十大广药」之一。



华春莹大赞化橘红影片流出后，网民纷纷查询化橘红的资料，甚至指华春莹已成为最强带货。网民意见：

半瓶小姐说：已买

超级橙星人：最强代言

钦宝宝：化橘红效果真的不错，除了苦没毛病

Alaaaan：等著价格上涨吧！最好的带货

