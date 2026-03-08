Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱华春莹成化橘红最强代言？ 「南方人参」功效大披露︱有片

即时中国
更新时间：13:17 2026-03-08 HKT
发布时间：13:17 2026-03-08 HKT

3月7日下午，外交部副部长华春莹到广东代表团代表小组会议现场听会。

《南方日报》报道，全国人大代表、广东茂名化州市培林橘红种植专业合作社社长廖志略，向华春莹推荐化橘红等特色广货，当中更有化橘红深加工产品——化橘红饮料、茶饮、牙膏、润喉糖……

华春莹说：「我要特别感谢这个化橘红，我刚才一口气连续吃了两颗，的的确确是我迄今为止吃过的润喉方面我觉得最舒服、最好的。」

网上后来传出廖志略向华春莹介绍化橘红的影片，见华春莹表情甚感满意。

据「化州发布」报道，化橘红是广东茂名化州市的道地中药材，被誉为「南方人参」，具有燥湿化痰、理气消食的功效，是「十大广药」之一。

华春莹大赞化橘红影片流出后，网民纷纷查询化橘红的资料，甚至指华春莹已成为最强带货。网民意见：

半瓶小姐说：已买
超级橙星人：最强代言
钦宝宝：化橘红效果真的不错，除了苦没毛病
Alaaaan：等著价格上涨吧！最好的带货
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
7小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
20小时前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
4小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
6小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
2026-03-07 13:00 HKT
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
20小时前
5大长者运动健身优惠！康文署免费兴趣班/伸展瑜伽/24小时Gym Room
5大长者运动健身优惠！康文署免费兴趣班/伸展瑜伽/24小时Gym Room
生活百科
2026-03-07 10:00 HKT
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
16小时前
「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮
「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮
时事热话
2026-03-07 11:58 HKT