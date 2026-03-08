Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「养老服务师」纳入新职业 月入达¥2万

更新时间：09:10 2026-03-08 HKT
发布时间：09:10 2026-03-08 HKT

中国民政部部长陆治原昨日表示，争取到「十五五」末基本建成县乡村三级养老服务网络，并将「养老服务师」纳入新职业。

扮演「管家」及「临时儿女」

陆治原昨日在全国人大经济主题记者会上称，为积极应对人口老龄化，未来五年持续建设县级综合养老服务管理平台，拓展区域养老服务中心功能，因地制宜扩大村和社区养老服务设施站点的覆盖面，争取到「十五五」末，基本建成县乡村三级养老服务网络。陆治原也提到，民政部加强养老服务人才培养培训，推动职业技能等级评定，将「养老服务师」纳入新职业。

所谓养老服务师，指的是能为老人量身订制养老方案的综合型人才。内媒十点人物志访问一名九十后养老服务师，他分享，去年共接待1500位老人，月收入稳定在两万元（人民币，下同）左右。他需要结合老人不同的年龄、健康、财务和养老需求，为他们订制未来10至20年的生活规划，经常需要扮演「管家」和「临时儿女」的角色。

因应老龄化问题，内地近年出台多项措施鼓励生育。国家卫健委主任雷海潮表示，去年第四季起，陆续向符合条件、2022年起出世的婴幼儿发放每月300元人民币的育儿补贴，维持3年。至今已有3300万个家庭领取补贴。

国家卫健委去年提出了健康体重管理，今年对促进个人健康有新提示。雷海潮建议，成年男性腰围一般应控制在90厘米以内，女性则应控制在85厘米以内。

 

 
 

