伊朗局势｜华客滞留杜拜6天 7次航班取消花逾5万买头等舱撤离

中东地区局势近日急速恶化，导致多国宣布关闭领空，作为全球最繁忙航空枢纽之一的杜拜国际机场亦陷入混乱，大量航班取消，数以千计的旅客滞留，当中包括大批中国游客。在归国无期的焦虑下，有滞留港人及内地旅客不惜一掷千金，以超过五万元人民币购买一张单程头等舱机票，形容过程如同「逃难」；亦有人各显神通，透过编写程式抢票或规划迂回的「曲线回国」路线，上演一幕幕艰辛的归家旅程。

咬牙买天价机票

「有票也没用，不接到航司确认就不算数。」这句话成为了众多滞留杜拜中国旅客的共同梦魇。于二月底抵达杜拜的旅客刘怡（化名），其旅程仅开始一天，便因当地响起爆炸声及空袭警报而戛然而止。她忆述，当时需紧急躲避至酒店地下停车场，此后两天亦不敢外出，形容经历已留下心理阴影，时常因类似飞机的声音而彻夜难眠。

在滞留的六天期间，刘怡先后预订了十多次机票，却经历了七次航班被临时取消的绝望。眼见归家无期，她最终在别无选择下，咬紧牙关买下一张仅余的头等舱机票，票价高达54,000元人民币。即使成功登机，直至飞机正式起飞前，她仍无法放松。历经波折，刘怡最终于3月6日晚安全抵达北京。

同样滞留的，还有一个由32名长者组成的宁波旅行团。他们原定票价约5,000元的航班被取消后，经多方协调，最终成功购得直飞北京的机票，并已平安返国。

「曲线回国」自救

另一名旅客赵志（化名）的经历则更为曲折。他刚从遭遇空袭的阿富汗惊险逃离，未料甫一降落，又被困于同样遭遇空袭的阿联酋。面对航班反复取消、机场秩序混乱的困境，滞留六日后，他决定自救，通宵编写电脑程式，利用四个浏览器自动抢票，最终成功抢到一张需经吉隆坡转机前往深圳的机票。

「曲线回国」成为不少滞留人士的无奈之选。社交平台上，不少网民开始分享各种迂回的转机路线，例如「杜拜—阿曼—达卡—昆明—上海」等，以避开关闭的空域。

受事件影响，由杜拜返华的机票价格亦随之飙升。本周经济舱机票几乎全被抢购一空，部分直航经济舱票价已涨至逾15,000元，与同期赴杜拜不足3,000元的票价形成强烈对比。

