盗用10岁儿逾8万「利是钱」办再婚 河南父遭控告败诉

河南郑州一名父亲，因擅自取走其10岁儿子多年来储蓄的逾8万元人民币「利是钱」（内地称「压岁钱」）用作个人再婚开销，遭儿子告上法庭。案件近日审结，法院裁定「利是钱」在法律上属赠与，财产所有权归属子女，父亲作为监护人无权挪用，最终判其败诉，须归还全部款项连利息。

父称钱财源于亲友人情

案情指，该名10岁男童小辉（化名）的父母早年离异，他原先随父亲生活。多年来获赠的「利是钱」由父亲为他开设独立银行户口储存，本金累计超过8万元人民币。

法院裁定「利是钱」属个人财产，监护人无权挪用。

及后，其父亲再婚，小辉改由母亲照顾。母亲其后意外揭发，其父在未经儿子同意下，已将银行户口内本金连利息共82,750元人民币悉数取走，并用于支付自己的再婚费用。

当小辉向父亲追讨时，父亲拒绝归还，辩称该笔款项主要源于其个人亲友圈的人情往来，仅为代为保管，并曾与儿子约定待其成年后方会归还。他更反指儿子提告是受到前妻的唆使。

法院：监护人无权挪用

由于协商无果，小辉最终决定入禀法院控告父亲。法院审理后认为，「利是钱」在法律上属于赠与行为，一旦子女或其监护人接受，所有权即归属子女本人，故该笔款项属小辉的个人合法财产。

判决书明确指出，父亲作为法定监护人，虽对未成年子女的财产有保管义务，但无权擅自处置或为个人利益消费，其行为已构成对被监护人财产权益的侵害。因此，法院最终判令父亲必须全数返还小辉82,750元人民币的本金及相关利息。

法律界人士分析指，即使父母离异，任何一方亦无权分割或动用属于子女的「利是钱」。