比亚迪发布第二代刀片电池及闪充技术 电动汽车10%充至70%只需5分钟

即时中国
更新时间：19:00 2026-03-07 HKT
发布时间：19:00 2026-03-07 HKT

内地电动车巨头比亚迪（BYD）日前于深圳举行发布会，正式推出其第二代刀片电池及闪充技术，标志著其在电动化领域的又一项重要突破。该技术宣称能将充电时间大幅缩短至数分钟，和传统燃油加油一样快，旨在解决长期困扰电动车主的充电慢及续航焦虑问题。

充电效率大幅提升 低温环境影响轻微

根据比亚迪公布的数据，搭载新款电池的车辆，电量由10%充至70%仅需5分钟；而由10%充至接近饱和的97%，亦只需约9分钟。即使在摄氏零下30度的严寒环境下，充电速度依然强劲，由20%充至97%仅比常温环境慢约3分钟，需时约12分钟即可完成。

发布会现场展示了实测数据：旗下新款车型「海豹07」在常温下，电量由10%充至97%实际耗时为8分45秒；而在零下30度的特制低温舱内，另一款高端型号「腾势Z9GT」完成同样的充电过程，亦仅需10分28秒。

相关新闻：小米SU7车祸︱事故车电池待查 宁德时代急切割：不是我们的

拟建近两万座充电站

比亚迪集团董事长兼总裁王传福在会上同步发布了名为「闪充中国」的宏大战略。公司计划至2026年底，在全国范围内建设两万座闪充站，目标实现「一二线城市3公里、三四线城市5公里」的服务半径覆盖。

为加快网络布局，比亚迪将与现有充电网络营运商合作，以「站中站」模式落地18000座闪充站。此外，亦将建设2000座「闪充高速站」，覆盖近三分之一的高速公路服务区，预计平均每隔约100公里便设有一站。首批1000座高速闪充站，将于今年「五一」黄金周假期前落成启用。

王传福承诺，所有购买搭载第二代刀片电池车型的车主，自交车日起可享有一年全国比亚迪闪充站的免费充电权益。

