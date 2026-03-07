Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱卫健委关注国民健康 「男性腰围应控制90cm内，女性85cm」

更新时间：13:35 2026-03-07 HKT
民众健康为政府著力关注的议题。国家卫健委谈及体重管理时建议，成年男性腰围一般要控制在90cm以内，女性则要控制在85cm以内。

国家卫生健康委员会主任雷海潮周六（7日）在全国人大民生主题记者会上说，成人体重指数(BMI）建议控制在19至24之间，老年人控制在27以内；成年男性腰围一般控制在90厘米以内，女性一般控制在85厘米以内。

成人BMI控制19至24

雷海潮提到，公众对体重管理及体脂率正常范围已有广泛认知，处于生长期的儿童青少年也更加健康，并称有关部门将持续开展健康体重管理行动，进一步降低慢性病发病以及对健康的影响。

