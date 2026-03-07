Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026 ‧ 直击︱「杭州六小龙」4间冲上市 浙江打造创新发展高地

全国人大会议各代表团昨举行全体会议，审查「十五五」规划纲要草案。星岛记者直击报道，作为科技强省的浙江将打造人工智能创新发展高地，省长刘捷称，德国总理到访杭州，对「浙江制造」充分认可。杭州市长姚高员表示，「六小龙」有4间冲刺上市，将打造科技「小龙」孵化地。浙江省委书记王浩称，要在构建现代化产业体系方面实现重大突破，科创高地、先进制造业基地和人工智能创新发展高地的全球竞争力和影响力更加凸显。

2月26日，德国总理默茨到访杭州，期间体验了人工智能眼镜。刘捷表示，期间默茨参观了「六小龙」之一的宇树科技，「我们还推荐了灵伴科技的人工智能眼镜，总理看了之后，对浙江制造充分认可。」姚指出，近年杭州耐心陪伴科技型初创企业成长壮大，致力成为人才创新高地、创业天堂，设立最长投资期20年的「润苗基金」，「我们想通过一系列的组合拳，把杭州打造成科技『小龙』的孵化地。」

会前他曾走访「六小龙」企业，「他们发展得都很好，其中4间正在冲刺上市，大部分企业去年营收或者产值都保持了3位数的增幅增长。」

驻京记者杨浚源

