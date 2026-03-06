吉林63岁妇痛失独子　冒死靠试管技术再怀孕产女

吉林松原市出现罕见高龄产妇案例，一名63岁女子成功透过试管婴儿成功怀孕，并在（4日）提前剖腹产，顺利诞下一名重约5.6公斤的女婴，现时母女平安。这位产妇激动地表示，去年她的独生子因病离世，今年透过试管婴儿技术再次怀孕，让她觉得是「一年后的孩子又回到了我身边」。

35岁独子病逝痛失精神支柱

据这名产妇讲述，她35岁的独生子去年因肿瘤去世。这给夫妻俩带来毁灭性的打击。她坦言，如果儿子生前已经结婚生子，她绝对不会冒著生命危险去生二胎，但失去独子后，她觉得如果不拼命生下这个孩子，自己和丈夫根本活不下去。

一名63岁女子成功透过试管婴儿成功产女。(抖音@松原富华妇产冯院长)

63岁高龄拼死做试管迎新生命

由于年届63岁，最初家里人都极力反对她怀孕，认为这个岁数生产实在太危险。然而，夫妻俩态度坚决，她内心坚定相信「我家孩子指定能回来」。自从透过试管婴儿技术成功怀孕后，夫妻俩的心情终于豁然开朗，每天都在期盼新生命的降临。

面对外界对他们是否有能力抚养孩子的质疑，产妇回应称，夫妻俩的退休金加起来每月有一万多元，再加上还有做其他生意，经济上毫无压力。

此外，她表示家族有长寿基因，父母都活到90多岁，相信自己把孩子抚养成人不成问题。她甚至做好最坏的打算，万一夫妻俩中途不在，她有一位非常优秀的刚结婚的外甥，对方已承诺未来会将这个宝宝当作亲生孩子一样抚养，让她非常放心。

医院拍片记录母女平安时刻

4日上午，社交平台帐号「松原富华妇产冯帕克」连续发布三条短片，完整记录这位63岁「羊大姐」从待产到平安分娩的过程。短片中，刚经历剖腹产的产妇表示，自己「不疼，没啥感觉孩子就生出来了」。及后，发布短片的冯帕克，表示：「高龄圆梦，63岁妈妈平安产女，母女安康！」。