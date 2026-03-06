Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吉林63岁妇痛失独子　冒死靠试管技术再怀孕产女

即时中国
更新时间：17:20 2026-03-06 HKT
发布时间：18:40 2026-03-06 HKT

吉林松原市出现罕见高龄产妇案例，一名63岁女子成功透过试管婴儿成功怀孕，并在（4日）提前剖腹产，顺利诞下一名重约5.6公斤的女婴，现时母女平安。这位产妇激动地表示，去年她的独生子因病离世，今年透过试管婴儿技术再次怀孕，让她觉得是「一年后的孩子又回到了我身边」。

35岁独子病逝痛失精神支柱

据这名产妇讲述，她35岁的独生子去年因肿瘤去世。这给夫妻俩带来毁灭性的打击。她坦言，如果儿子生前已经结婚生子，她绝对不会冒著生命危险去生二胎，但失去独子后，她觉得如果不拼命生下这个孩子，自己和丈夫根本活不下去。

一名63岁女子成功透过试管婴儿成功产女。(抖音@松原富华妇产冯院长)
一名63岁女子成功透过试管婴儿成功产女。(抖音@松原富华妇产冯院长)
一名63岁女子成功透过试管婴儿成功产女。(抖音@松原富华妇产冯院长)
一名63岁女子成功透过试管婴儿成功产女。(抖音@松原富华妇产冯院长)
一名63岁女子成功透过试管婴儿成功产女。(抖音@松原富华妇产冯院长)
一名63岁女子成功透过试管婴儿成功产女。(抖音@松原富华妇产冯院长)
一名63岁女子成功透过试管婴儿成功产女。(抖音@松原富华妇产冯院长)
一名63岁女子成功透过试管婴儿成功产女。(抖音@松原富华妇产冯院长)

63岁高龄拼死做试管迎新生命

由于年届63岁，最初家里人都极力反对她怀孕，认为这个岁数生产实在太危险。然而，夫妻俩态度坚决，她内心坚定相信「我家孩子指定能回来」。自从透过试管婴儿技术成功怀孕后，夫妻俩的心情终于豁然开朗，每天都在期盼新生命的降临。

面对外界对他们是否有能力抚养孩子的质疑，产妇回应称，夫妻俩的退休金加起来每月有一万多元，再加上还有做其他生意，经济上毫无压力。

此外，她表示家族有长寿基因，父母都活到90多岁，相信自己把孩子抚养成人不成问题。她甚至做好最坏的打算，万一夫妻俩中途不在，她有一位非常优秀的刚结婚的外甥，对方已承诺未来会将这个宝宝当作亲生孩子一样抚养，让她非常放心。

医院拍片记录母女平安时刻

4日上午，社交平台帐号「松原富华妇产冯帕克」连续发布三条短片，完整记录这位63岁「羊大姐」从待产到平安分娩的过程。短片中，刚经历剖腹产的产妇表示，自己「不疼，没啥感觉孩子就生出来了」。及后，发布短片的冯帕克，表示：「高龄圆梦，63岁妈妈平安产女，母女安康！」。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
2026-03-05 16:51 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
20小时前
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
影视圈
9小时前
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
01:01
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
社会
4小时前
同居一年见真章 港女力数男友零家务贡献 食宵夜后竟然咁样挞落床 网民嘲极品：懒到出汁｜Juicy叮
同居一年见真章 港女力数男友零家务贡献 食宵夜后竟然咁样挞落床 网民嘲极品：懒到出汁｜Juicy叮
时事热话
5小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
2026-03-05 12:02 HKT
港人移英︱内政部公布永居英语要求B2详情 新规2027年3月26日生效惟未提BNO
港人移英︱内政部公布永居英语要求B2详情 新规2027年3月26日生效惟未提BNO
即时国际
1小时前