湖南女大学生化身「神农氏」 进山找草药拍片走红

近日，一位网名为「小华紫」的抖音博主凭借「中药大学生进山打野」系列的短片，在网络平台迅速走红。她的帐号累计获超过110万赞好，并吸引12万粉丝，其中单条品尝草药的短片，更创下62.9万赞的高热度 。

「小华紫」藉「中药大学生进山打野」的短片迅速走红。(抖音@小华紫)

童年经历激发灵感

《极目新闻》报道，「小华紫」本姓吴，是湖南怀化通道侗族自治县人，目前是一名中药学专业的大四学生 。她自幼跟随外公上山采药，去年实习结束后萌生回乡拍摄采药视频的念头。她希望透过真实镜头帮家里减轻经济负担，同时让大众直观了解中草药原貌与中医药文化。

「小华紫」本姓吴，是湖南怀化通道侗族自治县人。(抖音@小华紫)

进山寻药绝不盲目

吴同学每次进山寻药需耗费半天时间，几个月来已在深山中寻获20多种野生中药材。面对网友对中毒的担忧，她表示，会将专业知识与实践结合，例如透过「狮子头」等特征精准辨认党参。她强调自己尝药后会立刻吐出，对不认识的植物绝对不碰，且前往陌生山头必定会邀请亲友陪伴以确保安全。

随著短片爆红，网络上出现质疑其「摆拍作秀」的声音，但吴同学澄清视频均为自己或家人协助拍摄。她坦言，已逐渐习惯负面评价，并认为不可能让所有人都满意，坚持做好自己就行 。即将毕业的她，希望能成为医护人员，并坚定表示未来会持续更新科普短片。

吴同学强调自己尝药后会立刻吐出。(抖音@小华紫)

吴同学强调自己尝药后会立刻吐出。(抖音@小华紫)

专家呼吁切勿效仿

吴同学多次提醒网友，野生中药材往往自带毒性，大众切勿看短片就轻易模仿盲目尝试。湖北中医药大学药学院的王老师亦指出，医学院校的野外实践，必须在资深专家全程带教和严格管理下进行。专家强调，国内中药资源中多数具备潜在毒性，普通人极易误判，必须采取专业方式规避风险而绝非盲目冒险。