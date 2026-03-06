Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳香蜜公园惊现「致命毒花」　儿童误食2片嫩叶随时无命

更新时间：15:50 2026-03-06 HKT
发布时间：15:50 2026-03-06 HKT

近日，深圳福田区香蜜公园被发现有剧毒植物「常绿钩吻藤」，引发市民广泛担忧。《深圳大件事》报道，市民叶先生投诉称，该植物全株有毒且缺乏警示，向园方反映后迟迟未获处理。对此，深圳市福田区城市管理和综合执法局迅速介入，目前已将该有毒植物连夜清理，并启动全园专项排查。

深圳福田区香蜜公园被发现有剧毒植物。(@深圳大件事)
惊现剧毒植物

叶先生是一名植物爱好者，平时常在香蜜公园散步运动。今年2月，他在公园西南入口老爷鲜酿旁的木栈道上方，发现一片开得正艳的小黄花。起初他以为是常见的观赏植物黄木香，但细看后察觉异样。经过AI识图及专业人士确认，他惊觉这竟是毒性极大的「常绿钩吻藤」，且在该处似乎已生长数年。

误食数片可致命

资料显示，常绿钩吻藤属于钩吻科植物，全株带有剧毒。其根、茎、枝、叶均含多种生物碱，成人只需误食5至10片嫩叶即可致命，儿童更只需2至3片。此外，皮肤接触其汁液极易引发强烈过敏，吸入花粉也可能导致身体不适。

3月3日，记者实地走访发现，该植物与月季交织爬满整面花墙，黄色落花触手可及。然而，现场并未设置任何安全警示标志，不少不知情的市民甚至驻足拍照。叶先生担忧地表示，花叶落在行人及通道餐厅旁，加上近期多雨，市民极易误触或误食，后果不堪设想。

官方连夜彻查清理

深圳市福田区城市管理和综合执法局4日解释，称该植物是驻园单位进行植被复育时，进苗意外带入的「零星杂苗」。由于周边月季施肥量大、土壤肥沃，才导致该毒株借机快速生长。

接报后，当局第一时间组织人员进行清理，截至3月3日晚间，已将该有毒植物全部铲除。同时，官方已严肃约谈香蜜公园物管单位，并立即启动全园苗木种植情况专项排查。当局承诺，未来将进一步加强园区精细化管理，严格管控驻园单位的苗木种植作业，杜绝类似危险事件再次发生。

资料显示，香蜜公园是深圳市福田区的一市政公园，总占地面积42.4万平方米，其中绿化用地面积高达33万平方米，日常人流量较大，深受家庭游客喜爱。

