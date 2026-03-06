两会2026 ‧ ︱国家发改委郑栅洁：预计今年GDP增量逾6万亿元
更新时间：15:22 2026-03-06 HKT
发布时间：15:22 2026-03-06 HKT
发布时间：15:22 2026-03-06 HKT
国家发展改革委主任郑栅洁今日（6日）在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上说，预计今年GDP增量超过6万亿元（人民币），为稳就业、惠民生、防风险提供有力支撑。
最Hit
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
2026-03-05 12:02 HKT
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
2026-03-05 13:49 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT