两会2026 ‧ 直击︱人民外交学会会长：中企走向欧洲是必然趋势

欧洲领导人近月密集访华，德总理默茨上月25日至26日首次正式访问中国。全国政协委员、中国人民外交学会会长吴恳昨日表示，相信今年中德贸易将取得更大发展，对中德关系持续向好充满信心。他认为，中国企业走向欧洲是必然趋势，欧洲已从对华合作中收获许多利益，而单边获益不可持续，如何让中国企业在合作中获益，是欧洲政界需要认真思考的问题。

默茨是继爱尔兰总理马丁、芬兰总理奥尔波、英国首相斯塔默之后，今年以来第4位访华的欧洲国家领导人。吴恳表示，欧洲领导人频繁访华，既同中国的发展密不可分，也与当前国际形势密切相关，相信中欧关系将持续向好。

他指出，中国改革开放以来，长期以德国企业对华投资为主，中国企业赴德投资相对较少。近年来这一格局发生转变，德国社会对此接受度不高，对中国企业前来投资存在疑虑。他认为，德国政界人士不应该为双方经贸合作制造新的困难，「不要政治化和安全化」。

吴恳相信，随著两国经贸联系日益紧密、双边贸易额不断增长，未来将有更多中国企业进入欧洲，包括德国市场，这将为双方深化合作、打造新的合作亮点奠定基础。



驻京记者杨浚源