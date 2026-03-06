两会2026 ‧ 拆局︱GDP目标彰显灵活性 学者：避免大水漫灌

新一份《政府工作报告》将GDP增长目标下调到4.5%至5%区间，北京大学国民经济中心主任苏剑对《星岛》分析，2026年作为「十四五」与「十五五」规划的衔接关键年，经济增长目标采用区间形式而非固定点位，彰显了政策制订的灵活性。

「这一设计既避免了『大水漫灌』式刺激可能带来的后遗症，也为经济结构调整、风险防控和深化改革预留了政策空间，体现了中国政府『稳中求进、以进促稳』的工作总基调。」苏剑表示。

苏剑指出，当前中国经济正处于转型升级的关键阶段：传统产业面临技术改造压力，新兴产业尚未完全形成支撑，房地产、地方债务等领域的风险需要逐步化解。若盲目追求高增长，可能透支长期发展潜力。

同时，当前全球地缘政治冲突、贸易保护主义抬头、产业链重构等风险上升，外部环境的不稳定性可能对中国经济造成冲击。这一目标也体现了对外部不确定性的审慎应对。

苏剑还提到，在全球产业链重构背景下，其实4.5%至5%的增速仍显著高于发达经济体（如美国、欧罗区预计2026年增速约2%），有助于中国在全球市场中巩固优势地位。