胆结石｜南京OL习惯不吃早餐 腹部剧痛体内取出60多粒「石」

都市人生活节奏急促，不规律的饮食习惯或为健康埋下隐患。江苏南京一名35岁王姓女子，因长期工作繁忙、饮食不定时，早前在一次聚餐后突发右上腹剧痛，送院后证实为胆囊多发性结石，经手术竟取出超过60粒结石。医生提醒，民众若有持续腹痛，应及早求医。

腹痛未为意剧痛即入院

据悉，王女士任职于办公室，平日工作繁忙，经常废寝忘餐，不但忽略早餐，午餐与晚餐亦时间不定。在农历新年前，她已数次感到右上腹有轻微痛楚，但自以为是小问题而未有正视。直至春节假期一次聚餐后，其右上腹疼痛突然加剧，痛至无法直立，被家人紧急送往南京市第一医院急症室求医。

经详细检查，王女士被确诊为胆囊多发性结石，须即时住院并接受手术治疗。

单孔微创手术 伤口小复原快

院方在评估王女士的病情及身体状况后，决定为其施行「单孔腹腔镜胆囊切除术」。

南京市第一医院普外科副主任医生肖华解释，胆囊切除现时普遍采用腹腔镜微创手术，而单孔技术则属进阶方式。此手术仅需在患者肚脐位置作一个约两厘米的切口，具备术后疤痕不明显、痛感较低、创伤小及出血少等优点，其切口疝、感染等并发症风险，亦低于传统的多孔腹腔镜手术。

王女士的手术过程顺利，当医护人员展示从其体内取出的胆囊结石时，她惊讶地发现数量竟多达60余粒，不禁感慨：「难怪痛到直不起腰！」

得益於单孔微创技术，王女士在术后6小时已能下床活动及进食流质食物，手术翌日已无明显不适，评估后符合出院标准。王女士对医疗团队的专业诊疗给予高度评价，并表示今后定会注重规律饮食，培养良好生活习惯。

肖华医生补充，胆囊结石是胆囊内胆固醇、胆色素及钙盐等物质沉积而成的固体物，常见可分为胆固醇性、胆色素性及混合性结石三类。

为甚么会形成结石？

据了解，胆固醇、胆汁酸比例失调，胆固醇过饱和析出结晶；胆囊收缩功能异常，胆汁淤积、排出不畅，结晶长期沉积形成结石。主要诱发因素包括长期空腹、不吃早餐，高油高脂高胆固醇饮食；肥胖致胆汁胆固醇升高，快速减重打乱胆汁代谢，都易诱发胆囊结石。其他诱因如糖尿病、高血脂、肝硬化等基础疾病也会影响胆汁代谢；部分药物、女性激素紊乱干扰胆囊功能；有家族史、40岁以上女性风险更高。

有何症状？

即使胆囊结石形成也未必会出现症状。专家表示，会否出现症状主要是要看胆囊管有没有闭塞，当消化系统开始运作，胆囊开始收缩，若此时胆囊结石使胆囊管闭塞，病人就会感到痛楚，通常是进食后约半小时有腹痛。当出现胆绞痛很可能是右上腹剧痛，可放射至右肩后背，伴恶心呕吐。非急性发作时，右上腹隐痛、胀痛，或进食后腹胀、消化不良（易误判为胃病）。不过约半数患者体检时发现，虽暂无不适，但需定期监测，避免引发并发症。

如何预防？

胆结石，核心在「规律吃、清淡吃、多喝水、勤运动、控体重」。