「十五五」规划草案︱强化香港「国际资产及财富管理中心」功能

即时中国
更新时间：13:10 2026-03-05 HKT
发布时间：13:10 2026-03-05 HKT

「十五五」规划草案涉及港澳有两大部分，一是「支持港澳巩固提升竞争优势」，具体包括支持香港巩固提升国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位，强化全球离岸人民币业务枢纽、国际资产及财富管理中心、国际风险管理中心功能，构建大宗商品交易生态圈和高增值供应链服务中心。

支持香港建设国际创新科技中心，深化国际法律及解决争议服务中心、区域知识产权贸易中心、中外文化艺术交流中心建设，加快北部都会区建设。

加快北部都会区建设

澳门方面，支持澳门经济适度多元发展，深化世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台和以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地建设，提升中医药大健康、特色金融、高新技术、会展商贸等产业竞争力。支持港澳打造国际高端人才集聚高地。

二是「支持港澳更好融入和服务国家发展大局」，具体包括加强港澳与内地经贸、科技、人文等合作，完善便利港澳居民在内地发展和生活政策措施。有序推进与内地金融市场互联互通，深化与内地产学研创新协同。

深化粤港澳合作，持续推动重点领域合作实现突破，促进港口、机场和轨道交通协同发展，建设广州至珠海（澳门）高铁，推进港深西部铁路前期工作。

推进港深西部铁路前期工作

深化琴澳一体化发展，高质量建设前海、南沙、河套等重大合作平台。建设澳门国际机场横琴前置货站，推进澳琴国际教育（大学）城建设。

健全香港、澳门在国家对外开放中更好发挥作用机制，支持港澳深度参与高质量共建「一带一路」，发挥专业服务优势协助企业「走出去」。发挥港澳在中西文明交流互鉴中的重要窗口作用。

