北京寿司郎｜食客排了3小时队 称吞拿鱼吃出寄生虫卵

日本过江龙连锁寿司店「寿司郎」在内地疑爆食物安全风波。有网民发帖，称早前在北京门头沟区一间分店用膳时，发现吞拿鱼寿司上布满怀疑是寄生虫卵的白色异物，状甚恶心。当地市场监管部门（市监局）接报后已介入，并对涉事分店立案调查。

白色异物疑为「虫卵」

事源一名网民于周六（3月2日）在社交媒体上载影片，称自己于周五（1日）在北京长安天街商场的寿司郎分店，「排足三个钟队」，惟其后进食时，竟发现其中一件吞拿鱼寿司上有大量白色点状物，怀疑是寄生虫卵，令他大感震惊。

影片显示，一名自称是该店主管的职员向该名食客解释，并就赔偿问题交涉。该主管承诺：「在我们店舖吃了这种带虫卵的金枪鱼（吞拿鱼），如果今后因此导致身体受到损伤损害，或感染寄生虫卵各种问题，我们会全程负责到底，包括各种医疗赔偿。」

不过，当食客追问是否只能豁免当日餐费、以及能否安排身体检查时，该主管的回应最多只能把当日的餐费免单，指对方可以体检，但体检的费用需要个人承担。体检后发现身体有问题，公司才会承担责任。