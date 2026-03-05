Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北京寿司郎｜食客排了3小时队 称吞拿鱼吃出寄生虫卵

即时中国
更新时间：11:58 2026-03-05 HKT
发布时间：11:58 2026-03-05 HKT

日本过江龙连锁寿司店「寿司郎」在内地疑爆食物安全风波。有网民发帖，称早前在北京门头沟区一间分店用膳时，发现吞拿鱼寿司上布满怀疑是寄生虫卵的白色异物，状甚恶心。当地市场监管部门（市监局）接报后已介入，并对涉事分店立案调查。

白色异物疑为「虫卵」

事源一名网民于周六（3月2日）在社交媒体上载影片，称自己于周五（1日）在北京长安天街商场的寿司郎分店，「排足三个钟队」，惟其后进食时，竟发现其中一件吞拿鱼寿司上有大量白色点状物，怀疑是寄生虫卵，令他大感震惊。

相关新闻：深圳山姆购热卖麻薯惊现活老鼠 官方：商品取货点周边虫害侵入

影片显示，一名自称是该店主管的职员向该名食客解释，并就赔偿问题交涉。该主管承诺：「在我们店舖吃了这种带虫卵的金枪鱼（吞拿鱼），如果今后因此导致身体受到损伤损害，或感染寄生虫卵各种问题，我们会全程负责到底，包括各种医疗赔偿。」

不过，当食客追问是否只能豁免当日餐费、以及能否安排身体检查时，该主管的回应最多只能把当日的餐费免单，指对方可以体检，但体检的费用需要个人承担。体检后发现身体有问题，公司才会承担责任。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
01:07
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
政情
3小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
20小时前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
6小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
19小时前
启德AIRSIDE「浪谷」低调结业！全港首个室内冲浪餐厅 网民叹可惜：几有噱头
全港首个室内冲浪场地「浪谷」低调结业！ 启德AIRSIDE1.4万呎巨舖仅经营2年 网民叹可惜
饮食
22小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新
即时国际
5小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
20小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
1小时前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
16小时前
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影 曾做开脑手术藏隐患
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
影视圈
3小时前