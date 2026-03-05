两会2026｜对中小企业数智化转型持续加大支持 深化拓展人工智能

全国人大会议在北京召开，国务院总理李强发表政府工作报告，提出支持扩大内需，推出长期特别国债2500亿支持以旧换新。未来一年要加紧培育壮大新动能，因地制宜发展新质生产力，建设现代化产业体系，并加快高水准科技自立自强，抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇，全面增强自主创新能力，为高品质发展提供科技支撑。

相关新闻：两会2026｜总理李强发表政府工作报告 拟发行特别国债3000亿元

李强说，加力扩围实施消费品以旧换新，带动商品销售额超过2.6万亿元（人民币，下同），文旅体等服务消费潜力加快释放，社会消费品零售总额突破50万亿元。围绕扩大有效投资，加强「两重」项目建设，加快设备更新资金拨付使用，设备购置投资增长11.8%，设立新型政策性金融工具补充重点项目资本金。

促进商品消费扩容升级，安排超长期特别国债2500亿元支持消费品以旧换新，优化政策实施机制。设立1000亿元财政金融协同促内需专项资金，组合运用贷款贴息、融资担保、风险补偿等方式，支持扩大内需。

相关新闻：两会2026︱今年中国GDP增速目标定在4.5%至5%

李强说，要优化提升传统产业，新部署一批重大技术改造升级项目，安排2000亿元超长期特别国债资金支援大规模设备更新；持续加大对中小企业数智化转型的支持，拓展智能制造，新建设一批智能工厂和智能供应链，支持企业提供更加优质、更具特色的产品。另外，要培育壮大新兴产业和未来产业，鼓励央企国企带头开放应用场景，打造积体电路、航空航太、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展未来能源、量子科技、具身智慧、脑机介面、6G等未来产业。

李强提出要打造智能经济新形态，深化拓展「人工智慧+」，促进新一代智能终端机和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用；支援人工智能开源社区建设，打造5G+工业互联网升级版，完善人工智能治理。

李强表示，推动科技创新和产业创新深度融合，要建设北京「京津冀」、上海「长三角」、粤港澳大湾区国际科技创新中心，打造世界级科技创新策源地，支援科技领军企业牵头组建创新联合体，提高承担国家重大科技专案比例。