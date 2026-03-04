两会2026︱娄勤俭：中央将出台更多惠港政策 香港由治及兴迈出新步伐

在今日举行的十四届全国人大四次会议新闻发布会上，大会发言人娄勤俭在回应港媒提问时，高度评价香港过去一年的发展成果，形容香港「由治及兴迈出新步伐」，并向香港大派「定心丸」，强调中央将继续出台更多惠港政策措施，支持香港更好融入国家发展大局。

娄勤俭表示，在中央的大力支持及特区政府的带领下，香港去年著力拼经济、谋发展，取得了骄人成就。他特别指出，香港的国际金融中心地位更加稳固，全球金融中心指数排名世界第三，而港股IPO（新股集资）规模按年更上升两倍，高居全球第一。

IPO规模全球第一

同时，他赞扬香港的营商环境开放高效，经济自由度排名世界第一，国际调解院总部落户香港，均彰显了其独特优势。在创科方面，母公司在海外或内地的驻港公司数量创下历史新高，人才集聚效应亦不断显现，世界人才排名已跃升至全球第四、亚洲第一。

展望未来，娄勤俭重申国家主席习近平在新年贺词中强调的，要坚定不移贯彻「一国两制」方针。他透露，「十五五」规划将进一步作出部署，以支持香港巩固提升其国际金融、航运、贸易中心地位，并建设国际创科中心及打造国际高端人才集聚高地。

娄勤俭最后强调，相信香港在新的起点上，一定能充分发挥「背靠祖国、联通世界」的独特优势，牢牢把握「国家所需、香港所长」的结合点，在中国式现代化进程中实现新的跃升。