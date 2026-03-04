涩谷撞台女童︱中国驻日本大使馆提醒公民防范「撞人族」 建议保留证据索赔

台湾一对母女早前到日本旅游，年幼女儿在涩谷著名十字马路拍照时，遭一名身穿蓝色外套的长发妇人恶意冲撞。中国驻日本大使馆微信公众号今日（4日）发文，提醒在日中国公民小心提防日本「撞人族」。

帖文写道，近期，日本「撞人族」事件多发，成为社会舆论焦点。所谓「撞人族」著装外表与普通行人无异，常在东京池袋、涩谷，大阪心斋桥、道顿堀等人流密集区域，针对外国游客或女性、儿童、老人等弱势群体，在擦肩而过时蓄意肘击、恶意冲撞，致他人受伤，后迅速混入人群逃走。

一名身穿蓝色外套、戴口罩的长发女子恶意冲撞女童。Threads

女子突出手把女童推开。peipeilin527 IG

女子推女童连环图。peipeilin527 IG

帖文提出，在日同胞应增强安全意识，避免前往人员复杂和治安混乱区域。经过拥堵繁忙人流密集区域时应提高警惕，尽量与他人保持安全距离，看护好随行老人或小孩。尤其注意早晚通勤高峰时段，在车站通道及出入口、电扶梯、楼梯、人行横道等拥堵区域，不要边走边看手机，留意身边情况。

如遭遇「撞人族」，建议留存证据（保留现场图片、确认监控位置、寻求路人帮助等），尽快前往附近警察署报警，提交受害申报书（日语「被害届」）。根据日本法律规定，对他人身体进行攻击，但未造成伤害的，构成暴行罪，可处2年以下有期徒刑或30万日元以下罚款；造成伤害的，构成伤害罪，可处15年以下有期徒刑或50万日元以下罚款。



如遭恶意冲撞，可拨打日本急救电话119，或自行前往医院进行伤情鉴定，获取诊断书、医疗费收据等材料。相关材料可作为民事索赔证据。建议短期来日人员行前积极考虑购买保险。无日本国民健康保险者，如遇突发状况在日接受治疗，可能面临高昂医疗费用。针对没有加入日本医保的外国患者，部分医院按日本国民自费价格的2至3倍收取医疗费。