马云现身杭州云谷学校 阿里和蚂蚁核心管理层罕见聚齐交流AI

马云与阿里、蚂蚁的核心管理层来到杭州云谷学校，与校长、老师们探讨AI带来的挑战和机会。

云谷学校公众号显示，阿里巴巴集团主席蔡崇信、CEO吴泳铭、风险委员会主席邵晓锋、电商事业群CEO蒋凡，蚂蚁集团董事长井贤栋和CEO韩歆毅一同参加交流。

核心管理层罕见地全部聚齐，被外界解读为阿里系在AI竞争白热化阶段，将AI置于公司发展的最核心位置，并高度重视AI时代的人才培养与教育基础。

他们一行人与校长和老师们交流了一个多小时。根据「云谷教育」，马云说，AI时代已经快速到来，对社会的冲击超出想像，谁都没有做好足够的准备。但是对10几岁的孩子来说，他们最有改变的希望和机会。

阿里巴巴创始人马云（左三）与阿里巴巴和蚂蚁集团核心管理层齐聚杭州云谷学校，探讨AI带来的挑战和机会。云谷教育

他称，此次到云谷学校，目的就是把阿里巴巴最近对AI越来越清晰的洞察和老师们分享。

马云说，AI带来了一个让教育回归教育本身的机会，并建议死记硬背的时间，刷题的时间可以释放出来，用来培养创造力和想像力；孩子们可以有更多时间来玩，来学习音乐、绘画、运动，从中学会分享、学会感受和体验，学会倾听，以及学会理解。

马云也提到，看一所学校是不是属于AI时代的学校，并不是去看一所学校有多少AI服务器，有多强的AI技能。他解释，因为AI拥有的是晶片，而人类拥有的是心，AI时代对教育最大的改变，是老师们可以完完全全去做「灵魂工程师」，而不是做知识的灌输者。

马云还说，未来不是让孩子去和AI比拚计算和记忆，而是让孩子保持好奇，学会共情和担当，拥有体验感。因为，好奇心、想像力、创造力、判断力还有审美能力，才是AI时代教育需要赋予孩子的真正的能力。

「云谷教育」称，他们一行人在讨论中提到，AI的迭代以周计算，能力还在不断增长，此次的技术革命对生产效率和社会方方面面带来的变革是历史性的，以后可能一天不用工作八小时，但是很多工作种类都会消失。

事实上，这并非马云近期首次公开谈及AI。他于今年1月出席马云公益基金会活动时亦曾分享，AI时代的教育，应是让学生学会提出一万个不同的好问题，而非仅为寻求一个标准答案。