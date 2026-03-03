躺平攻略︱网热传最清闲公务员指南 官媒批用心不良

经济下行，内地年轻人一窝蜂报考公务员求取「铁饭碗」，近日网络热传「体制内躺平岗位排名」、「最清闲神仙单位指南」、「体制内躺平地图」等考公攻略，遭《人民日报》2日刊发《河南日报》评论文章，批评是放大极端个案、以偏概全，是用心不良误导公众对公务员有错误认知。

「备考两年换躺平几十年」

内地网络早前有自媒体，发布「公务员『躺平』地图」一类帖子，指「备考两年，换来几十年躺平」，并介绍10个被公认为「上岸（指考上公务员）即躺平」的黄金单位，指总工会是适合「把『服务群众』当口号而非KPI（绩效指标）的考生」；政协是「协商国事的清闲派」；在工商联，加班是奢侈品；气象局的预报有迹可循，加上科研经费充足，闲的时候能写两篇SCI。其他被推荐的还有地震局、老干部局、地方科学技术协会、文联、供销社、地方志办等。

网络热传的公务员「躺平」职位指南，遭官媒发文批评误导。新华社



相关新闻：6毫网吧︱「躺平圣地」聚不回家过年的人 老板绝不加价感动网民

另一篇「2026，进入这8个单位，直接可以躺平了」的文章，则将中国烟草集团、国家电网等国企列入。

上述戏谑文章，在网上引起广泛关注和讨论。而官媒则反应强列，分别在2月初在新华社旗下《半月谈》发文，指类似文章扭曲公务员岗位成安逸享乐的「避风港」，表面关心考生，实际上误导青年价值观。

至3月2日，《人民日报》转载《河南日报》评论《警惕「考公攻略」炒作「躺平」》，批评这些「躺平」攻略，放大极端个案、以偏概全，误导公众对公职职业的认知，还可能让部分年轻人入职后产生巨大心理落差，难以适应实际工作节奏。

文章警告，若放任「躺平心态」蔓延，将侵蚀政务服务根基，损害政府公信力。

官方呼吁，青年考公是对稳定与服务的理性追求，但应树立正确政绩观，把「上岸」视为履职新起点，而非终点。要主动投身基层实践，在为民服务中实现个人价值，让考公回归初心。