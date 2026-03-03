伊朗局势︱重庆人夫广州出发赴阿联酋 失联11日又逢战乱 妻心急如焚司寻人

一名50岁重庆男子在阿联酋独自进行穷游（节俭式旅游）期间，与家人失联至今已达11日。其妻赵女士忧心忡忡，尤其丈夫不谙外语，加上近日中东地区局势紧张，多间航空公司取消航班，令事件增添更多不确定性。中国驻阿联酋大使馆表示，已接获家属求助。

最后定位阿布扎比

据悉，失联男子名为刘瑜。他于2月11日自重庆出发，次日从广州飞抵阿联酋杜拜。2月15日，其手机最后定位显示在阿布扎比地区。

赵女士表示，丈夫于2月19日（农历大年初三）凌晨曾发讯息，称将于21日回家。惟自19日晚起，其讯息便未再有回复，至20日电话已无法接通，至今音讯全无。

她形容丈夫唯一的爱好是旅游，但为人节俭，属「背包客」式穷游，常携带帐篷及干粮，甚至在桥底露宿。她查阅丈夫的银行纪录，发现最后一笔消费记录在2月13日。重庆市公安局两江新区分局于2月23日发出的接报回执显示，刘瑜失联前并无任何异常，家属亦未收到求助或勒索讯息。

事件发生之际，正值中东地区局势升温。2月28日，以色列与美国联手对伊朗采取军事行动，导致多间航空公司一度取消来往中东的航班，大量中国公民滞留当地。

连日来，多间航空公司陆续宣布有限度恢复航班。阿联酋航空表示自3月2日晚间起恢复少量航班，将优先联络已预订的旅客。杜拜机场亦确认将有限度恢复营运。

位于阿布扎比的阿提哈德航空则已于3月2日下午恢复部分航班，密集起飞了15架航班前往伦敦、巴黎、莫斯科等地。然而，该公司声明指，所有定期商业航班将持续暂停至3月4日下午，建议旅客在未获航空公司直接通知前，切勿前往机场。

大使馆接获求助吁家属当地报案

中国驻阿联酋大使馆工作人员确认，已接到赵女士的求助，并建议她向失联地警方报案。大使馆方面表示，若有任何相关情况，将第一时间联络家属。

赵女士心急如焚，恳请各界协助扩散寻人消息。「希望大家帮忙扩散讯息，如有任何线索，请立即联系我。」她留下了自己的联系方式（手机：13212345829；电邮：[email protected]）。她丈夫当时可能穿著黑色皮衣、皮鞋，并携带一个青蓝色相间的双肩包。