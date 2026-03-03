两会2026︱全国政协首场记者会登场  发言人刘结一外交官出身︱盘点历任发言人

全国政协十四届四次会议将于4日在北京召开。按照惯例，会议开幕前一天，大会新闻发言人都会召开一场新闻发布会，介绍本次大会有关情况并回答记者提问。



今年也不例外，由发言人刘结一担任大会发言人。这是他第三次亮相全国两会首场记者会。

1983年，全国政协首设新闻发言人制度。沿革至今，刘结一已经是第16位大会新闻发言人。此前的15位发言人分别是孙起孟、陆平、孙轶青、卢之超、李鹿野、钱李仁、梁金泉、田曾佩、齐怀远、张国祥、吴建民、赵启正、吕新华、王国庆、郭卫民。



他们大部分都来自外事系统，例如吴建民曾为毛泽东、周恩来等当过翻译，做过外交部发言人、中国驻法国大使。吕新华曾任外交部副部长、外交部驻香港特别行政区特派员。

现年68岁的刘结一是北京市人，曾任外交部军控司司长、国际司司长、美大司司长，外交部部长助理，中共中央对外联络部副部长，中国常驻联合国代表、特命全权大使等职。刘结一夫人章启月也是著名外交官，是中国历来第3位外交部女发言人。



2018年3月，刘结一任中共中央台办、国台办主任，2022年12月卸任。此后，他任十四届全国政协常委、外事委员会副主任。此前，他已担任过全国政协十四届二次、三次会议新闻发言人。

凭借跨部门、多领域的丰富阅历，刘结一以清晰、稳健见称，传递两会权威信息，回应海内外关切。



2024年3月3日，全国政协十四届二次会议举行首场新闻发布会。在约1个小时的时间里，刘结一回答了中外记者的10个提问。2025年3月3日下午，全国政协十四届三次会议举行首场新闻发布会。在70多分钟的时间里，他回答了12个中外记者的提问。