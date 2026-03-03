伊朗局势︱华人母女斥¥36万囤12张回国机票 亲历杜拜帆船酒店遇袭

以色列与美国2月28日联手攻击伊朗，遭遇报复，当地时间3月1日凌晨，被誉为全球唯一「七星级酒店」的杜拜地标建筑帆船酒店（Burj Ai-Arab）遭遇袭击并引发火灾，多名入住该酒店的中国游客亲历了这场惊心动魄的事件。他们不仅在午夜紧急疏散，更在随后的回国途中，陷入机票被频繁取消和价格疯涨的困境。

北京夫妻跑数十层楼梯疏散

「轰隆一声巨响后，房间里的警报就响了。」来杜拜旅游的沈女士回忆道。事发时，她和母亲所住的5楼被导弹碎片击中。由于酒店楼层挑高设计，5楼的实际高度相当于普通建筑的10层楼。

「第一次遇到这种情况，不是演习。」警报响起后，沈女士来不及多想，抓起护照和钱包，拉着母亲就冲向逃生楼梯。在疏散途中，她们遇到一对从19楼（相当于40层楼高）跑下来的北京夫妻。游客被紧急引导至室外避险，约1小时后才返回室内。

票价暴涨归途难

事后，酒店方面向住客保证：「政府已采取行动，没有比这里更安全的地方了。」尽管如此，沈女士表示事发5个多小时后，她的心跳仍然急速，并且酒店的电话信号疑似被切断，微信语音等功能无法使用。

比袭击本身更令人困扰的是艰难的返乡之路。许多中国游客反映，透过航空公司官网预订的机票改签极为困难。沈女士在客服的协调下，开始重新订票，却发现票价已然暴涨到平时的四倍。

「平时商务舱往返是1万5，现在单程就要3万。」沈女士说，「但没办法，能订到就好。」然而，她们补购3月3日航班再次被取消。

为了确保能顺利回国，沈女士和母亲采取了极端的方式：重复购买和改签了3月4日至6日的机票。截至3月2日下午，母女二人手中总共持有12张商务舱机票，总花费高达约36万元人民币。原本一趟轻松的旅程，最终演变成一场充满惊恐与不确定性的昂贵归途。