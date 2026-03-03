两会2026．前瞻｜三部法律将审议 涉生态民族国家规划

全国政协及人大会议将于明日及后日开幕，除了审查「十五五」规划草案外，全国人大也将审议生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法三部重要法律的草案，通过立法深化环保、民族事务及宏观规划领域的制度建设，应对挑战推动高质量发展。

生态环境法典草案是继民法典之后，第二部以「法典」命名的法律，旨在系统整合现行生态环境法律规范，分为总则、污染防治、生态保护、应对气候变化、监督管理及法律责任等九个绵编章、逾500条。

「如果说民法典为我们每个人的民事权利立下了规矩，那么生态环境法典，就是为我们共同的家园筑牢法治根基。」参与该法起草的武汉大学环境法研究所所长秦天宝说，生态环境法典绝不仅仅是把过去二三十部生态环境法律简单汇编，而是从过去的分散立法、应急修法，迈向体系化、现代化的新阶段。

其次，民族团结进步促进法是继1984年民族区域自治法之后，又一部民族工作领域的综合性法律，用意在于促进民族团结、推进中华民族共同体建设。草案内容颇多，包括明确公民有维护国家统一民族团结的法定义务，禁止任何制造民族分裂的行为；规定学校以国家通用语言文字为基本教学用语用字，但同时尊重少数民族语言文字的学习和使用，兼顾共性与特色。

支持港澳开展中华民族历史教育

草案也提到支持香港、澳门特别行政区开展中华民族历史、中华文化和国情教育。深化两岸各领域融合发展，增进台湾同胞「同属中华民族、同是中国人」的认识。

至于国家发展规划法草案是中国首次对国家发展规划进行专门立法，用意在于规范「五年规划」的制订与实施，解决规划碎片化、协调不足、随意调整等问题，做到「一张蓝图绘到底」，保持政策规划的延续性。

全国政协今午3点将举行首场记者会，大会新闻发言人刘结一将介绍有关情况并回答中外记者提问。明日中午12点，全国人大会议发言人也将在人民大会堂就大会议程等相关问题回答中外记者提问。

