机械人进驻深圳戏院街头 卖爆谷咖啡各显神通

深圳近年积极发展人工智能，人形及各类机械人已走出实验室，并进驻商业及公共领域，担任制作爆谷、冲泡咖啡、巡逻及导购等工作，反映深圳正锐意打造完整的机械人产业生态链，并透过政府支持，推动产业升级。

在深圳南山区一间戏院，一台爆谷机械人已投入服务，能自主完成取杯、打爆谷及出餐的全过程。此外，在公园、花市及街头，亦分别有机械人负责制作咖啡、售卖雪糕、街道清洁及安全巡逻，逐渐融入市民的日常生活。

在商业应用层面，部分机械人更已进入工业领域，应用于厂房生产线。据悉，深圳本土企业优必选（Ubtech）去年人形机械人订单总额已逾14亿元人民币，今年产能将迈入万台规模，部分产品更已出口至海外。

深圳机械人产业的迅速发展，得益于其完善的产业链及政府的精准支持。目前，约一半的机械人零部件可在方圆10公里内配齐，八成可在40公里内找到供应商，大大提高研发效率及降低成本。

「深圳人工智能机器人署」成立不到一年，已协助逾600间企业实现应用落地与市场拓展。深圳首创「三券」支持体系，包括5亿元人民币「训力券」补贴AI模型训练算力成本、5000万元人民币「语料券」支持采购高质量训练数据，以及1亿元人民币「模型券」降低基础大模型研发投入。此外，近300个「城市+AI」应用场景已开放，让机械人在实战中测试及改进技术。业界期望，透过产、学、研一体化，能持续为产业发展提供动力。

