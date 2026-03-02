伊朗局势︱中国游客滞留中东各地 被困酒店房租狂涨

自2月28日美以对伊朗发动军事打击以来，中东地区紧张局势持续升级。伊朗还击美以在中东地区目标，中东多国受到不同程度影响，由于大量国际航班取消，大批中国旅客被困在中东各地。

中东各机场滞留大批旅客

综合内媒报道，目前，杜拜国际机场、阿布扎比国际机场、多哈国际机场已经暂停所有航班运营，造成大量旅客滞留。为保障飞行安全，包括以色列、伊朗、伊拉克、卡塔尔、科威特、巴林在内的多个国家已相继宣布关闭全部或部分领空。

有滞留旅客表示：「当地3月1日凌晨阿联酋航空从杜拜飞北京，机场不让进，说所有航班取消，现在不知道该怎么办，刚才去服务台附近问改签，然后有保安说，让我排一个队，然后发现这个队伍得有1000人了吧，排了有好几百米长，给阿联酋航空打电话，打不通。」

此外，滞留杜拜的中国游客林霞（化名）表示，他们数人因为当地警报的建议留在酒店，又因为航班取消无法回国，还遭遇了酒店涨价。林霞担忧表示，到杜拜来了近一周时间，酒店一直在涨价。「最开始是每天390迪拉姆（人民币728元，约830港元），到3月1日已经涨到493迪拉姆（人民币920元，约1049港元）。」林霞希望航班能早日恢复，让他们尽早回国。

来自广州的徐女士和母亲在巴林旅游度过惊魂一夜，「玻璃和床都在抖，我们行李都不要了马上跑下来。因为太害怕，晚上就直接在酒店大堂睡了。」

上海旅客王先生在出差途中滞留杜拜，「唯一的紧急措施只有包车去阿曼坐飞机，但阿曼的航班少，取消也多。我改签的机票再次延期了。」

「此次军事冲突对地区局势冲击明显，杜拜、阿布扎比、利雅得等中心城市遭到袭击，大批航班取消、航空中断、旅客滞留，国家间关系也受到相应影响。」复旦大学中东研究中心研究员邹志强说道。

中使馆通报：撤离伊朗5通道

据中国驻伊朗大使馆微信公众号3月2日消息，2月28日，美国、以色列对伊朗发动军事行动。中国驻伊朗使领馆提醒在伊中国公民进一步加强自身安全防范，避免前往军事设施、游行集会等敏感区域，尽快通过适当方式撤离。截至3月1日晚，以下撤离通道可通行：

一、Astara口岸（伊朗—阿塞拜疆边境口岸）

地址：Astara Border Terminal

通行条件：护照有效期6个月以上，对持普通护照中国公民免签。

开放时间：09:00—16:00，目前口岸通行较为拥挤

驻伊朗使馆口岸工作组电话：+98-9362771362

驻阿塞拜疆使馆口岸工作组电话：+994-51-2135878

二、Sarakhs口岸（伊朗—土库曼斯坦边境口岸）

地址：Sarakhs Border

通行条件：入境土库曼斯坦需办理签证。请需经土撤离的中国公民（含港澳台同胞）提前联系中国驻伊朗使馆，提供有效期6个月以上中国护照（含香港特区护照、澳门特区护照、台胞证等）彩色资料页、离土机票确认单，待土政府批准后方可赴口岸申办过境签证。中国公民自口岸入境后，将统一乘坐交通工具前往阿什哈巴德国际机场，按土方要求尽快离境。

开放时间：8:00-17:00，人员集中时可能延长办公时间

驻伊朗使馆口岸工作组电话：+98-9122176034

驻土库曼斯坦使馆领事保护与协助电话：+99365711769

三、Nordooz口岸（伊朗—亚美尼亚边境口岸）

地址：Nordooz border Terminal

通行条件：护照有效期6个月以上，对持普通护照中国公民免签，目前通关顺畅。但入境后口岸至首都埃里温山区道路险峻多雾，积雪覆冰情况严重，车辆通行风险高。

开放时间：24小时

驻亚美尼亚使馆领事保护与协助电话：+374-99-308908

四、Razi口岸、Bazargan口岸、Sero口岸（伊朗—土耳其边境口岸）

Razi口岸地址：Khoy-Qator-Razi Border Checkpoint

通行条件：护照有效期6个月以上，对持普通护照中国公民免签。

驻土耳其使馆工作组电话：+905388215530

五、Shalamcheh口岸（伊朗—伊拉克边境口岸）

地址：Shalamcheh Border Terminal

通行条件：持因私护照入境旅客需通过指定网站(https://evisa.iq/en)提前申办电子签证(下签时间通常在半天左右)。

开放时间：24小时

驻巴士拉总领馆口岸工作组电话：+964-7874730450

如自行撤离，请务必提前规划好路线，了解沿途安全形势。如在撤离途中遇阻，请及时联系驻伊朗使领馆。目前形势变化较快，我馆将持续了解口岸情况并及时通报。

联系方式：

伊朗急救电话：115

伊朗报警电话：110

外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：

+86-10-12308

+86-10-65612308

驻伊朗使馆领事保护与协助电话：

+98-9122176035

驻阿巴斯总领馆领事保护与协助电话：

+98-9914240393