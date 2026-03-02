重组家庭︱安徽亲母女嫁亲父子 网民崩溃：孙子应点叫「爷爷嫲嫲」

安徽出现特殊重组家庭引起外界讨论。有单亲父母结婚后，再将各自的子女介绍予对方孩子，成功让亲母女变婆媳。事件引起网民热烈讨论，有人认为这种亲上加亲的重组家庭更圆满，更多人好奇「哎吔」兄妹结婚后，生下子女应如何称乎爷爷嫲嫲。

《南方都市报》2月28日报道，指日前安徽淮北举行了一场特别婚礼，新人竟然是「兄妹」。

安徽有亲母女嫁亲父子，吸引网民热烈讨论。

据知情人士凌先生表示，新人的父母3年前各自带著子女结婚，成为重组家庭，之后又撮合自己的子女与对方孩子，最终变成亲母女嫁给亲父子这种亲上加亲的结果。

这场特殊的婚礼，惹来大量网民调侃留言，「姥姥，你怎么跟爷爷睡一起」、「儿女看著都不太高兴的样子」、「这才叫婆婆也是妈」、「弥补了生女孩的妈妈不能同时当婆婆的遗憾」、「其中一对闹离婚，估计要两对一起离」、「过年过节不用送礼，婚房彩礼啥的都省了」、「不会有婆媳矛盾了」、「再生孩子，要怎样称呼爷爷奶奶呢」。