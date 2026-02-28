五粮液集团有限公司党委书记、董事长曾从钦被查
更新时间：21:24 2026-02-28 HKT
四川省宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长，宜宾五粮液股份有限公司党委书记、董事长曾从钦涉嫌严重违纪违法，目前正接受宜宾市纪委监委纪律审查和监察调查。
曾从钦简历
曾从钦，男，汉族，1968年6月生，四川宜宾人，在职博士研究生学历。1988年6月加入中国共产党，1988年7月参加工作。
1988年7月至1999年5月，先后在长宁县水电局、县人事局、县相岭区公所、县经济开发办公室、县委办公室、双河镇、长宁镇工作；
1999年5月至2016年10月，历任长宁县委常委、宣传部部长，县委常委、县政府副县长，四川宜宾临港经济开发区发展策划投资服务局局长，宜宾市发改委党组书记、主任、市能源局局长；
2016年10月至2019年7月，历任宜宾市翠屏区委书记，宜宾市翠屏区委书记、宜宾临港经济技术开发区党工委书记；
2019年7月至2022年2月，历任宜宾市翠屏区委书记，宜宾临港经济技术开发区党工委书记，四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记、总经理、董事、副董事长，宜宾五粮液股份有限公司党委副书记、董事长；
2022年2月至今，任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长，宜宾五粮液股份有限公司党委书记、董事长。
