「擦边」成性｜椰树牌标语再惹火 「胸大有奶食」被轰低俗

素以「踩界」营销闻名的内地饮品巨头椰树集团，近日再度因其宣传标语引发低俗争议。集团近期开放工厂供公众参观，未料厂区内「椰树女员工胸这么大」、「追求胸大是让婴儿有奶吃」等标语，被游客拍下后在网上疯传，引爆舆论炮轰，直斥其「死性不改」，将低俗营销刻入品牌DNA。

事件源于椰树集团最近推出的工厂参观活动。有游客发现，厂区内挂满了极具争议的横额，除了上述露骨字句，还有「我们美女帅哥多」、「大大大」等标语，配上其标志性的丰满女性形象。网民纷纷批评其宣传「物化女性」、「不堪入目」，质疑其故意制造话题。

相关新闻：椰树牌椰汁︱「擦乳可丰胸」广告违背公序良俗 被罚¥40万

多位网友在社交平台投诉，椰树集团工厂的宣传广告语涉嫌低俗。

面对外界批评，椰树官方客服仅称这是「集团做的宣传」，对员工看法则表示「不清楚」，态度显得相当淡然。事实上，椰树集团因低俗宣传已是监管部门的「常客」，2024年5月便因「用椰子擦乳」等广告语，被海口市市场监管局以「违背社会良好风尚」为由重罚40万元（人民币，下同）。

尽管争议不断，罚款缠身，椰树集团的业绩似乎未受重创，去年销售额仍稳站50亿元水平。外界普遍质疑，椰树集团已将此类「黑红」（因负面新闻而走红）路线视为流量密码，把区区数十万的罚款当成一笔划算的「营销成本」，以换取巨大的品牌曝光度。然而，这种依赖低俗噱头的发展模式，长远而言恐将严重损耗品牌形象。