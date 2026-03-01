两会2026．前瞻︱今年经济增长目标或4.5%-5%区间

3月5日公布的新一份《政府工作报告》将透露今年的GDP增长目标，备受瞩目。北京大学国民经济中心主任苏剑对《星岛》分析，相信今年GDP增长目标或设定在4.5%至5%区间，为「十五五」规划开局奠定坚实基础。



他预计，长三角、珠三角等东部沿海地区将保持稳健增长态势，但受外需波动及产业升级转型压力的影响，增速或略低于中西部；河南、湖北、安徽等中部省份，依托产业转移承接优势、制造业基础及内需拉动，有望维持5.5%左右较快增长；川渝、新疆、西藏等西部地区，得益于基建投入、新能源布局、文旅产业发展及边境贸易升级等多重政策红利，增速仍有望领跑全国，部分或将超过6%。

地缘局势增不确定性

2025年内地GDP突破140万亿元人民币，顺利实现5%左右的增长目标，但面对外部贸易波动、地缘局势不确定性加剧，以及国内内需疲软、人口结构变化带来的拖累，市场普遍预期今年GDP增长目标将从过去3年的「5%左右」，调整为更具灵活性的4.5%至5%区间。

刚结束的地方两会率先释放了目标调整信号。据梳理，全国31个省级行政区，21地下调了2026年GDP增长目标，9地与上年持平，仅1地上调，目标中枢落在5%左右，较去年主流的「5%以上」更趋务实，且7个省份采用区间目标表述，数量较上年大幅增加。

2016年首现区间表述

其中，经济「一哥」广东明确目标为4.5%至5%。据银河证券测算，31省市加权GDP增长目标为5.03%，低于2025年的5.3%，估计中央也可能采用「区间+争取更好结果」的表述，既务实客观，又留有向上弹性。

不过有部分学者倾向维持相对稳定的目标。洪略全球智库理事长徐洪才预计，今年仍可能维持「5%左右」的目标，理由是过去两年中国均如期实现该目标，形成良好惯性，而「十五五」开局之年亟需凝聚社会共识、稳定市场预期。