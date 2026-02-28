受贿超过3.17亿元 海口市委原书记罗增斌被判死缓

海南省委原常委、海口市委原书记罗增斌受贿案，今日（28日）在湖南省郴州市中级人民法院一审宣判。罗增斌被裁定受贿罪成，涉案金额高达3.17亿元（人民币，下同），法院判处其死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

法院审理查明，被告人罗增斌在长达多年的官场生涯中，利用其先后担任四川省林业厅副厅长、广安市市长、巴中市委书记，及至海南省委常委、海口市委书记等职务上的便利，为相关单位和个人在企业经营、业务承揽、项目推进及资金拨付等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合超过3.17亿元。

郴州中院认为，罗增斌的行为构成受贿罪，其受贿数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，论罪应当判处死刑。然而，鉴于罗增斌归案后有重大立功表现，提供了其他重大案件线索并经查证属实。加上其罪行有未遂情节，能如实供述罪行，主动交代办案机关未掌握的大部分受贿事实，并有认罪悔罪、积极退赃等表现，受贿所得及孳息绝大部分已追缴，具有法定、酌定从宽处罚情节，故对其判处死刑，可不立即执行。

据悉，该案于去年12月25日公开开庭审理。庭审期间，罗增斌当庭表示认罪悔罪。

