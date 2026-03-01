两会2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚么   「五年规划」始于建国一穷二白时代

近期，无论内地或香港，「十五五」已成为一个热门词，但未必人人懂得「十五五」对国家未来发展路向的重要性。



1‧「十五五」全称是什么？

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》

2‧五年规划是什么？

1953年建国初期，中国一穷二白，为了快速「集中力量办大事」，例如建工厂、修铁路，便仿傚苏联一样搞「五年计划」。



3‧名字的演变：从「计划」到「规划」

1. 1953–1980年（一五至五五）：计划经济年代，指令性为主，建设工业体系。

2. 1981–2005年（六五至十五）：改革开放后更名「国民经济和社会发展计划」，兼顾经济与民生。

3. 2006至今（十一五–十五五）：计划更名规划，更强调引导、预期与约束指标，适配市场经济。

4‧几个重要分水岭

• 一五（1953-1957）：奠定了中国工业化的骨架（如建设鞍钢、长春一汽）。

• 六五（1981-1985）：改革开放后第一个计划，重心转向民生。

• 十一五（2006-2010）：首次加入「约束性指标」（如节能减排）。

5‧五年规划有什么好处？

战略定力：长期目标清晰，避免短期波动，集中力量办大事。

资源高效：统筹重大项目、产业布局、区域协调，减少重复建设。

接续推进：一以贯之推进现代化，一张蓝图干到底。

稳定预期：就业、教育、医疗、养老、住房等政策方向明确。

发展未来：新兴产业、科技创新、区域协调带来更多就业与创业空间。





6‧五年规划如何制定？

第一步：先由中共中央成立规划建议起草组（总书记任组长），广泛调研、座谈、征求意见，由中央全会审议通过《规划建议》，明确总目标、大方向、核心任务。

第二步：由国务院编纲要组织国家发改委等部门，按《建议》起草规划纲要草案，并由国务院常务会议讨论通过草案。

第三步：国务院将草案提请全国人民代表大会审查、修改、表决通过并公布实施。

简单而言：党定方向、政府编稿、人大通过、全民执行。



7‧十五五规划（2026-2030年）有什么要点？

十五五是迈向 2035 年基本现代化的关键5年，以高质量发展为主题，以新质生产力为核心动力，统筹发展与安全。中国将以科技自立自强驱动产业升级，以扩大内需激活市场。具体规划详情将在3月全国两会期间公布。