台内政部长亲属传投资大陆谋利 国台办：依法查处

被大陆列为「台独顽固分子」的台湾内政部长刘世芳，昨日被指纵容亲属在陆投资谋利「赚红钱」，并收受其提供的政治献金。大陆国台办回应称正依法查处，决不允许支持台独、破坏两岸关系的人做「吃饭砸锅」的事情。

享补贴优惠 公司营收近3亿元

有媒体昨日引述消息人士报道，刘世芳外甥颜文群现任台湾某公司总经理，该公司主要负责锂电池负极材料制造，在江西、广东、云南等地均有投资。

其中江西某公司经营情况良好，去年营业收入高达2.95亿元（人民币，下同），现有员工130余人，公司在税收、发展补贴等方面多次享受优惠政策，累计金额近10万元。

报道引述知情人士痛批，刘世芳一方面对在台陆配态度强硬，经常鼓噪「抗中保台」，阻碍两岸交流，一方面却默许亲属在大陆投资，并收取政治献金，批评刘世芳大搞双标，「只许亲属赚红钱、不许民众搞交流」。

国台办发言人陈斌华昨日回应称，注意到有关报道，正依法依规查处相关问题，决不允许台独顽固分子及亲属在大陆投资经商谋利，决不允许支持台独、破坏两岸关系的人一边在大陆赚钱、一边做吃饭砸锅的事。

台湾的陆委会称，大陆假藉媒体散布恶劣讯息，对台湾政府、官员以及无辜民众进行「跨境镇压」，予以严正谴责。