高手在民间｜湖北暖男爷爷为氹乖孙 DIY「限量版」波枱

即时中国
更新时间：22:51 2026-02-27 HKT
发布时间：22:51 2026-02-27 HKT

爷爷的爱，永远是最独一无二的！近日内地湖北恩施乡村，一位「高手在民间」的爷爷，因为担心由城市返乡过年的孙仔无嘢玩，竟然就地取材，凭一双巧手「DIY」出一张美式桌球枱，由木板打磨到组装全部一手包办。制成品不但手工精致，小孙仔亦玩到不亦乐乎，引来网民疯传，大赞这份「全球独家限量版」的礼物，绝对是「可以珍藏一世的玩具」。

「全球独家」玩具

据《湖北日报》报道，事发于湖北恩施土家族苗族自治州的下洞村。有村民将邻居爷爷为乖孙自制玩具的影片post上社交平台，旋即引发热议。原来时值农历新年，爷爷见孙仔回乡，怕他沉闷，于是忽发奇想，利用家中附近的废弃材料，为他亲手打造一份惊喜。

从影片可见，爷爷心思极巧，将一块闲置的木板当作枱面，用锉刀细心打磨至平滑；枱边的网袋，则是用切开一半的废弃胶樽制成；至于桌球，就用乒乓球和圆润的小石头代替。虽然材料简单，但成品有板有眼，十足一张迷你桌球枱。

画面中，小男孩手持木棍当球cue棍，有型有款地弯低身、瞄准击球，完全沉醉在爷爷为他打造的玩具世界中。

画面曝光，也让不少网友纷纷留言热议「爷爷全手工撞球桌，太暖了」、「应该会是小男孩珍惜一辈子的玩具」、「老辈真的啥都会做」、「简直是『手搓精神』的初代模范，竹节人、树枝弹弓、缝沙包…那时候没那么多高科技，快乐却简单又纯粹」，不少人都夸赞爷爷的巧手，也羡慕小男孩有如此疼爱自己的爷爷。
 

