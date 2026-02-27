Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

云南虎跳峡｜男游客疑洗茶杯落水失踪 与8岁男童堕崖亡同区段

更新时间：22:00 2026-02-27 HKT
发布时间：21:55 2026-02-27 HKT

2月26日，云南迪庆州香格里拉市，有游客称2月25日虎跳峡中段「发疯石」区域发生一宗落水事故。

据荔枝新闻，虎跳峡镇政府工作人员证实，当日下午确有一人失足落水，是私自进入未开发区域，目前仍在搜救中。

另据九派新闻，引述迪庆州消防救援支队消息，25日下午3时左右消防支队接到救援电话，一对年轻夫妻在中虎跳峡游玩时，女方称男方在洗茶杯时落水，消防支队搜寻了3个小时未发现踪迹。目前女方已被公安带走调查。

相关新闻：云南虎跳峡︱一家三口行未开发地段 8岁童失足堕崖身亡

据公开资料，「发疯石」位于中虎跳峡段「满天星」礁石区，因金沙江奔涌至此形成巨大落差，呈现乱石穿空、惊涛拍岸的景观特征。

「发疯石」是当地有名的网红打卡点，在社交平台上以「虎跳峡发疯石」搜索，发现有几十条游客晒出的照片帖子，照片中游客在「发疯石」区域做出不同摆拍动作，身后是滚滚江水，有人甚至在靠近崖边坐下。

虎跳峡景区工作人员表示，虎跳峡分上中下三段，目前开发的仅有上虎跳峡区域，中下段均为禁止入内区域，设有围栏，强行前往后果自负。

此前2月21日，一名8岁男童曾在虎跳峡失足坠崖不幸遇难，其遇险路段正是该男游客落水的中虎跳峡未开发区域。

