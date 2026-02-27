Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全红婵刘清漪直播间秀霹雳舞 回应网暴：爱打机但没有唔读书｜有片

即时中国
更新时间：18:30 2026-02-27 HKT
发布时间：18:30 2026-02-27 HKT

据内媒报道，2月26日晚，全红婵现身刘清漪的直播间，跟随这位霹雳舞世界冠军学习街舞。直播中全红婵全程认真练习，不到半小时便掌握了倒立动作，期间多次尝试失败后两人笑作一团，氛围轻松欢乐。在线观看人数峰值突破5万，两人还向观众拜年。

当晚，全红婵和刘清漪开启直播，两人大秀街舞。在直播中全红婵还表示，会理解攻击自己的网友，「每个人都有不开心的时候，如果攻击我会让你开心，那我没关系的。」

全红婵还澄清，虽然自己爱打游戏，但是并没有不学习。

好姐妹刘清漪心疼在一旁喊话：「网上冲浪时冲冲就行了，不要相信那么多流言，别再攻击全红婵，多多支持。」

