孔庆东爆粗骂汉服支持者 曾形容香港人是狗

即时中国
更新时间：18:00 2026-02-27 HKT
发布时间：18:00 2026-02-27 HKT

曾骂「香港人是狗」的北京大学「出位」学者孔庆东又疑似口舌招尤，被指爆粗口诋毁汉服文化及霸凌未成年人。前日，汉服圈权威资讯平台中国汉服网等多家单位发布联合声明，要求孔庆东道歉，并恳请北京大学及教育主管部门问责孔庆东。

声明称，近日在春节这一中华民族共庆团圆、彰显文化自信的时刻，孔庆东等人针对河南春晚少儿汉服表演及汉服复兴运动，公然发表一系列否认汉服历史存在的言论，还对参与表演的少儿及汉服支持者使用「畜生」等极端污秽词汇进行攻击。

相关新闻：攻击专家学者 微博1120个账号被禁言 包括曾辱骂港人的孔庆东

汉服网要求追责

该声明称，其行为严重损害高校形像，必须公开致歉，并恳请北大及教育部相关部门启动对孔庆东师德失范及网络暴力的正式调查。声明又说，将协助受害家长及相关群体，保留追究相关人员法律责任的权利。

孔庆东的微博动态显示，上述「汉服之争」发生于大年初一。孔庆东在转发一位博主分享为参加春晚汉族小朋友设计汉服的博文时，使用了「汉服不存在」、「脑残」、「畜牲」等表述，并指「皇汉杂种们天天鼓吹根本不存在的汉服」。相关微博其后已删除。

孔子七十三代孙

孔庆东是孔子七十三代孙，北大中文系教授，曾多次因出格言论引发争议。2012年，一段内地儿童在港铁进食零食面，被几名港人指责的短片在网上疯传。

孔庆东随后在《孔和尚有话说》节目中，骂「很多香港人不认为自己是中国人……这种人给人家英国殖民者当走狗当惯了，到现在都是狗，你们不是人。我知道香港人有很多是好人，但是有很多香港人至今还是狗。」相关言论引发极大争议。

