6毫网吧︱「躺平圣地」聚不回家过年的人 老板绝不加价感动网民

即时中国
更新时间：07:15 2026-02-28 HKT
发布时间：07:15 2026-02-28 HKT

贵州遵义一间不起眼的网吧，近日不单在网上爆红，连海外媒体也关注。这间以每小时6毫子的超低价上网费用，吸引大量「网咖大神」来「打趸」，许多无法回家的社会边缘人，也聚集到这间网吧，互相取暖过年。老板为了让这些躺平大神有个最后的栖身之所，承诺永不加价，豪情感动无数网民打赏，令这家充满温情的网吧转亏为盈。

靠网民打赏转亏为盈

贵州的「老张」在遵义经营一间网吧，因为收费超现实地低至每小时6毫子，吸引大量躺平大神前来消磨时间。而「老张」为让这些无家可归的人有个流连喘息的地方，承诺只要能继续经营便永不加价。

「老张」为支持营运，在短片平台不时直播，将滞留网吧内的各种「大神」生活情况放上网，引起许多网民同情，给予打赏或赞助，令网吧转亏为盈。账号粉丝数量达14.1万。

相关新闻：窝囊游｜年轻人旅游也躺平 只求享受美景舒适减压

2月18日，另一网民「拾酒」放出介绍这间6毫子网吧的影片，令当中的「网吧大神」引起社会甚至海外媒体关注。

「拾酒」指，该网吧内逾百台电脑，在过年时也座无虚席，但基本没有本地人，绝大多数也是来自广东、江西、湖南等，他们也是回不了家过年而聚在6毫网吧，部份人已留在网吧「打趸」数个月，甚至以年计。

影片指，待在网吧的人，有的是因不良嗜好而妻离子散；有的是父母俱亡没了家；有的是靠玩网游每天赚数十元；也有厌倦了刻板工厂生活，躱在网吧撰写小说追梦的人，故事各有不同，但也是社会底层，因6毫网吧的极低廉消费才有了人生临时避风港。

 

