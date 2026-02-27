经济舱综合症｜19岁女生成都往东莞坐31小时硬座 下车心脏骤停险亡 医生教点预防

2月21日凌晨5时许，广东东莞东火车站，从成都上车，坐了近31小时硬座终于到站的大一女生小艾（化名）刚下火车，在月站上没走几步突然倒地，意识丧失，随后心脏骤停。所幸经送医6小时抢救，医护人员终将小艾从死亡线上拉了回来。

医生表示，击倒这名19岁女孩的正是「经济舱综合症」。据了解，东莞理工学院大一女生小艾出发前已持续胸闷两天，但为了不耽误开学报到，她仍坚持返程。结果在到站后，出现典型的心脏骤停症状。

相关新闻：春运返程︱浙江女塞车19小时 一个原因心跳暂停险死

工作人员发现小艾倒在月台后，立即拨打救急电话（120）并实施基础心肺复苏。暨南大学附属第六医院（东莞市东部中心医院）急诊团队与春运保健组赶到现场，实施抢救，随后小艾被送至医院，生命迹象仍不稳定，随时有再次心跳停止的风险。幸经过6小时的紧急抢救，小艾终于「从鬼门关回来」。

2月25日下午，小艾病情稳定，由ICU转普通病房继续康复治疗。

什么是「经济舱综合症」？

临床有一种疾病叫「静脉血栓栓塞症（VTE）」，最常表现为下肢深静脉血栓形成（DVT）和肺栓塞（PE），严重情况下可导致休克或猝死。因其危险因素之一是久坐不动，而长途旅行，乘坐长途客车、火车硬座，特别是乘飞机经济舱时，大部分人下肢基本上都是保持著不动或少动的状态，会增加VTE风险，所以医学上也把这种现象称作「经济舱综合症」。

有何风险？

如果形成了静脉血栓，人恢复正常活动后可能出现血栓脱落，导致血管栓塞，即发展为下肢深静脉血栓形成（DVT），可出现腿部肿胀、疼痛、皮温升高和红斑；如果血栓随著血液循环进入肺动脉，可导致呼吸困难、胸痛、咳嗽，严重时咯血、晕厥，甚至猝死。

有研究表明，长途汽车、公交车和轮船旅行也会增加因久坐而导致血栓形成的风险。

哪些人要注意？如何预防？

目前医学观点认为：没有基础疾病或没有VTE形成高危因素的健康乘客不需要预防经济舱综合症。不过一些特定人士需要注意：

近期（通常是12周内）进行过大手术，尤其是骨科手术（包括6周内的髋关节或膝关节置换术）、大血管手术、神经外科手术及癌症手术； 患有各大、小创伤（即血管内皮损伤要素）； 患有过VTE； 患有活动性恶性肿瘤； 处于妊娠或产褥期； 高龄（>65岁，VTE的首发风险随年龄而增加）； 服用药物（避孕药、其他激素制剂、抗抑郁药等）； 肥胖； 患有遗传性易栓症，或有VTE家族史； 患有基础疾病（肝病、肾病、心血管疾病）。

对于有VTE危险因素的乘客，如果旅行交通时间超过4小时，通常提倡以下预防性干预：