Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

经济舱综合症｜19岁女生成都往东莞坐31小时硬座 下车心脏骤停险亡 医生教点预防

即时中国
更新时间：17:30 2026-02-27 HKT
发布时间：17:30 2026-02-27 HKT

2月21日凌晨5时许，广东东莞东火车站，从成都上车，坐了近31小时硬座终于到站的大一女生小艾（化名）刚下火车，在月站上没走几步突然倒地，意识丧失，随后心脏骤停。所幸经送医6小时抢救，医护人员终将小艾从死亡线上拉了回来。

医生表示，击倒这名19岁女孩的正是「经济舱综合症」。据了解，东莞理工学院大一女生小艾出发前已持续胸闷两天，但为了不耽误开学报到，她仍坚持返程。结果在到站后，出现典型的心脏骤停症状。

相关新闻：春运返程︱浙江女塞车19小时 一个原因心跳暂停险死

工作人员发现小艾倒在月台后，立即拨打救急电话（120）并实施基础心肺复苏。暨南大学附属第六医院（东莞市东部中心医院）急诊团队与春运保健组赶到现场，实施抢救，随后小艾被送至医院，生命迹象仍不稳定，随时有再次心跳停止的风险。幸经过6小时的紧急抢救，小艾终于「从鬼门关回来」。

2月25日下午，小艾病情稳定，由ICU转普通病房继续康复治疗。

什么是「经济舱综合症」？

临床有一种疾病叫「静脉血栓栓塞症（VTE）」，最常表现为下肢深静脉血栓形成（DVT）和肺栓塞（PE），严重情况下可导致休克或猝死。因其危险因素之一是久坐不动，而长途旅行，乘坐长途客车、火车硬座，特别是乘飞机经济舱时，大部分人下肢基本上都是保持著不动或少动的状态，会增加VTE风险，所以医学上也把这种现象称作「经济舱综合症」。

有何风险？

如果形成了静脉血栓，人恢复正常活动后可能出现血栓脱落，导致血管栓塞，即发展为下肢深静脉血栓形成（DVT），可出现腿部肿胀、疼痛、皮温升高和红斑；如果血栓随著血液循环进入肺动脉，可导致呼吸困难、胸痛、咳嗽，严重时咯血、晕厥，甚至猝死。

有研究表明，长途汽车、公交车和轮船旅行也会增加因久坐而导致血栓形成的风险。

哪些人要注意？如何预防？

目前医学观点认为：没有基础疾病或没有VTE形成高危因素的健康乘客不需要预防经济舱综合症。不过一些特定人士需要注意：

  1. 近期（通常是12周内）进行过大手术，尤其是骨科手术（包括6周内的髋关节或膝关节置换术）、大血管手术、神经外科手术及癌症手术；
  2. 患有各大、小创伤（即血管内皮损伤要素）；
  3. 患有过VTE；
  4. 患有活动性恶性肿瘤；
  5. 处于妊娠或产褥期；
  6. 高龄（>65岁，VTE的首发风险随年龄而增加）；
  7. 服用药物（避孕药、其他激素制剂、抗抑郁药等）；
  8. 肥胖；
  9. 患有遗传性易栓症，或有VTE家族史；
  10. 患有基础疾病（肝病、肾病、心血管疾病）。

对于有VTE危险因素的乘客，如果旅行交通时间超过4小时，通常提倡以下预防性干预：

  1. 使用弹力袜，即医用循序减压弹力袜（GEC），也称逐级加压弹力袜（GCS），压力在15至30mmHg之间。
  2. 尽量经常走动，至少每1至2小时活动1次。
  3. 保持频繁的小腿活动，包括踝关节屈伸（小腿肌肉拉伸）和膝关节屈伸（大腿肌肉拉伸）。
  4. 但如果旅行者的VTE风险特别高，可以由医生评估后给予药物预防。
     

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
5小时前
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
01:37
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
6小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
5小时前
石湖风下周或袭港？
石湖风下周袭港？若达一条件或现身 可致狂风暴雨 最高风速达过百公里
社会
3小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
3小时前
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
时事热话
5小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT