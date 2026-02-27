Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

疱疹夺命︱陕西30岁妇烂嘴当热气 延医变脑死

即时中国
14:45 2026-02-27
14:45 2026-02-27

烂嘴角不要以为是热气小事！陕西有30多岁女子，日前嘴角长水泡，以为是「上火」不以为意，直至发烧呕吐才求医，但入院当晚便确诊遭疱疹病毒入侵中枢神经系统，终因疱疹性脑炎导致脑死。

高烧呕吐神志不清始求医

据《纵览新闻》报道，陕西经营餐馆的张女士，日前嘴角长出多个刺痛小水泡，以为是工作不定时引起的热气，只是随便抹些药膏便继续工作。

张女士的水泡却未有好转，还更加红肿和扩散，半边脸还有麻木感觉，家人曾提供凉茶降火，情况仍持续恶化。至数日前张女士发高烧又呕吐不止，出现神志不清，家人才紧急将她送院求医。

医院发现张女士并非单纯的感染，经化验脑液与影像检查，证实张小姐罹患了极其凶险的疱疱疹性脑炎。病毒已沿神经通路进入中枢神经系统，造成严重脑水肿，医生急救无效，当晚宣告脑死。

郑州人民医院皮肤科主任李天举表示，单纯疱疹病毒主要分1型与2型，人类一旦感染，病毒就「终身潜伏」在神经节内，无法根除。

他指，多数人复发时仅是嘴角冒出水泡，约一周后会自行痊愈；但少数免疫力低下或体质特殊的患者，病毒可能转向侵犯角膜甚至大脑。

 

