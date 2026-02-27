政治局讨论「十五五」规划草案及《政府工作报告》 下周提请全国两会审议

全国两会下周揭幕，中共中央政治局27日召开会议，讨论国务院拟提请人大会议审查的第十五个五年规划（十五五）纲要草案稿和审议的《政府工作报告》稿。中共中央总书记习近平主持会议。



会议指出，「十四五」时期我国发展历程极不寻常、极不平凡。面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，「十四五」规划主要目标任务胜利完成，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶，中国式现代化迈出新的坚实步伐，第二个百年奋斗目标新征程实现良好开局。

实施更加积极有为的宏观政策

会议认为，「十五五」时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。对于推动我国经济社会高质量发展，为基本实现社会主义现代化奠定更加坚实的基础，具有重大意义。



会议强调，「十五五」时期要统筹国内国际两个大局，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济建设为中心，确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展。



会议指出，今年的政府工作，要认真落实二十届四中全会和中央经济工作会议部署，加快构建新发展格局，实施更加积极有为的宏观政策，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，因地制宜发展新质生产力，保持社会和谐稳定。



会议强调，要继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，强化改革举措与宏观政策协同。要著力建设强大国内市场，加紧培育壮大新动能，加快高水平科技自立自强。进一步扩大高水平对外开放，更大力度保障和改善民生，加强重点领域风险防范化解和安全能力建设。会议还研究了其他事项。