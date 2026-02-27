东方财富「其实」豪捐上海交大2000万股 市值4.5亿人民币
更新时间：11:28 2026-02-27 HKT
发布时间：11:28 2026-02-27 HKT
发布时间：11:28 2026-02-27 HKT
东方财富26日晚发公告，指公司实控人「其实」（原名沈军），向上海交通大学捐出2000万股，占公司总股本0.13%，市值约4.5亿元人民币，以支持人才培养及科技创新。
东方财富26日收盘价为每股22.5元人民币，以此估算，「其实」捐出的2000万股，约值4.5亿元。
据公开资讯，沈军，1993年本科毕业于上海交大，2005年创办东方财富网。2022年10月，「其实」被聘为上海交大校董。
上海交通大学医学院官方微信20日消息，「其实」捐建的上海交通大学医学院图书馆，举行了其实图书馆的铭牌揭牌仪式，上海交通大学医学院院长、中国工程院院士范先群和「其实」为图书馆铭牌揭幕。
