甘肃20人家族跪公路祭祖 汽车冲入人群2死3重伤

甘肃兰州大年初三发生惨烈车祸，有家族近20人晚上跪在公路烧纸祭祖时，遭一辆汽车高速撞入人群，导致2死3重伤，有女高中生仍在ICU留医。事件却未在网络上获得同情，网民纷纷批评在公路祭祖出意外是早晚的事。

网民：赔司机新车吧

据《贵阳晚报》报道，家族成员之一的刘先生指，事发于19日大年初三的晚上7时许，近20人的家族成员按照数十年惯例，在兰州市榆中县高崖镇一条公路上烧纸祭祖。

甘肃兰州大年初三有近20人的家族在公路祭祖时，被汽车撞倒致2死3重伤。

甘肃兰州大年初三有近20人的家族在公路祭祖时，被汽车撞倒致2死3重伤。

甘肃兰州大年初三有近20人的家族在公路祭祖时，被汽车撞倒致2死3重伤。

刘先生指，当时有家人在现场亮起强光手电筒，警示行驶中的汽车减速避让，但涉事私家车却没有减速改道，直接撞入人群。

此次事故共造成2人死亡，死者分别为40岁左右的女性和24岁的男性，二人为姑侄关系，均为参与祭祀的同家族成员；3名重伤者已分别在三所医院的ICU中进行抢救，其中还有一位19岁正上高三的女孩；多位轻伤者也在不同医院进行著后续诊疗。

涉事车辆未买保险

负责现场调查的交警告知被撞家属，涉事汽车未买保险，事后理赔或成大问题。

榆中县交通运输局工作人员24日表示，根据《公路法》《路政管理规定》，各级道路均不允许出现占道行为，祭祀等妨碍交通安全的行为已违规违法，对于此事件的处理情况，工作人员称需以交警部门的判断为准。

榆中县高崖镇工作人员则指，该镇传统文化风气较浓，地形原因，镇政府为了防火，已在多个路口开设专门的祭祖位置，对于刘先生指周无文明祭祖点位，才在公路祭祖，则要调查。

网民则大多不同情刘氏一家的遭遇，「那么大的地方偏偏要在公路上，还是晚上，出事迟早的事」、「高速公路上，还是大晚上，，这是真的诚心要下去陪祖宗了」、「赶紧赔司机新车吧，说那么多没用的。」、「不在公路祭祖，等于对祖先不敬？」