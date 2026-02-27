长期居俄男性须服役 胡锡进：留学生小心变「壮丁」
更新时间：09:03 2026-02-27 HKT
发布时间：09:03 2026-02-27 HKT
中国驻符拉迪沃斯托克（旧称海参崴）总领馆周二提醒中国公民，在俄罗斯长期居留的男性，须同意在俄军事单位等至少服役一年。北京《环球时报》前总编辑胡锡进说，中国留学生在俄已突破6.6万人，「大家都须多加小心，防止稀里糊涂成了『壮丁』。」
中国总领馆网站24日发布通告，提到根据去年11月俄罗斯总统普京签署的《关于受理加入俄罗斯联邦国籍申请及签发俄罗斯联邦长期居留许可的临时条例》，年龄在18岁至65岁之间并具有完全行为能力的外籍男性公民，如申请俄罗斯长期居留许可，须签署并提交同意在俄罗斯军队或俄罗斯联邦紧急情况部救援军事单位至少服役一年的合同，或提供不适合服役证明。
胡锡进昨发文说，现在在俄除了经商的多，留学生已突破6.6万人，而且继续增长。俄乌战争到今天已经持续4年，双方兵员都很紧张。「大家都须多加小心，防止稀里糊涂成了『壮丁』。」他奉劝目前在俄乌的中国人，作为个体决不卷入两边的战争和政治。
