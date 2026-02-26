Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国90后音乐家李梳曈 纽约换軚遭超速货车撞毙

更新时间：15:34 2026-02-26 HKT
发布时间：15:34 2026-02-26 HKT

内蒙古出生的美国巴德音乐学院(Bard College)90后中乐指挥李梳曈(Shutong Li)，11日在纽约路边更换车軚时，遭一辆货车撞毙。

中美音乐交流桥梁

据美媒报道，李梳曈2月11日晚，在纽约巴德音乐学院结束农历新年音乐会排练后，驾车回家途中至塔科尼克州立大道(Taconic State Parkway)爆軚，他在路边更换车軚时，遭一辆疑超速的货车撞至重伤。

报道指，送院急救的李梳曈留医至13日，伤重不治。离世时，李的妻子及1岁儿子陪伴在侧。

李梳曈1991年出生于内蒙古鄂尔多斯市，曾攻读工程专业，自小热爱音乐的他，毕业后转往音乐发展，2013年在美国新墨西哥大学获得音乐学士学位。

2019年，李梳曈于巴德学院攻读指挥研究生，2021年毕业后立即被巴德学院的美中音乐学院聘用，担任助理指挥，负责巴德民族室内乐团的指挥，一年后升任音乐总监。该乐团以中西乐器融合演奏中国音乐而闻名。

李梳曈还创办了「音乐家为音乐家」乐团，并担任阿尔伯克基交响乐团和新墨西哥大学健康科学中心乐团首席指挥。

美国音乐界视李梳曈为中美音乐交流的青年桥梁人物。

 

 
 

