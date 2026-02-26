Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国刑法学奠基人高铭暄北京逝世　享年98岁

即时中国
更新时间：15:30 2026-02-26 HKT
发布时间：15:30 2026-02-26 HKT

据《澎湃新闻》从相关方面获悉，当代著名法学家、法学教育家、中国人民大学荣誉一级教授高铭暄，于今日（26日）在北京逝世，享年98岁。高教授一生致力于刑事法律研究，不仅是新中国刑法学的主要奠基者，更是唯一获得「人民教育家」国家荣誉称号的法学界代表。

参与两次刑法典起草

高铭暄生于1928年，自1953年起长期执教于中国人民大学。他的一生与新中国刑法的诞生与发展紧密相连，曾先后参与1979年刑法典的起草工作，以及1997年刑法典的重大修订工程。作为刑事法律界的权威，他多次为最高司法机关提供咨询，对中国刑事司法解释的制订贡献良多。

中国刑法学奠基人高铭暄北京逝世，享年98岁。(澎湃新闻)
中国刑法学奠基人高铭暄北京逝世，享年98岁。(澎湃新闻)

获授「人民教育家」称号

除学术成就卓越，高铭暄在法学教育领域亦是桃李满天下。他曾担任人大法学院院长、中国法学会刑法学研究会会长等要职，并在2019年获颁「人民教育家」国家荣誉称号及「最美奋斗者」殊荣。他的研究成果曾被收入英国剑桥世界名人录，其严谨的治学态度与高尚的师德一直备受赞誉。

高铭暄在国际上亦享有崇高地位，曾兼任国际刑法学协会名誉副主席。即便步入晚年，他仍担任北京师范大学刑事法律科学研究院名誉院长及博士生导师，持续为中国刑法学的现代化与国际交流贡献力量。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
21小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
23小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
7小时前
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
饮食
22小时前
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
时事热话
6小时前
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
影视圈
6小时前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
19小时前
佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折
佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折
生活百科
23小时前