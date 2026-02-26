据《澎湃新闻》从相关方面获悉，当代著名法学家、法学教育家、中国人民大学荣誉一级教授高铭暄，于今日（26日）在北京逝世，享年98岁。高教授一生致力于刑事法律研究，不仅是新中国刑法学的主要奠基者，更是唯一获得「人民教育家」国家荣誉称号的法学界代表。

参与两次刑法典起草

高铭暄生于1928年，自1953年起长期执教于中国人民大学。他的一生与新中国刑法的诞生与发展紧密相连，曾先后参与1979年刑法典的起草工作，以及1997年刑法典的重大修订工程。作为刑事法律界的权威，他多次为最高司法机关提供咨询，对中国刑事司法解释的制订贡献良多。

中国刑法学奠基人高铭暄北京逝世，享年98岁。(澎湃新闻)

获授「人民教育家」称号

除学术成就卓越，高铭暄在法学教育领域亦是桃李满天下。他曾担任人大法学院院长、中国法学会刑法学研究会会长等要职，并在2019年获颁「人民教育家」国家荣誉称号及「最美奋斗者」殊荣。他的研究成果曾被收入英国剑桥世界名人录，其严谨的治学态度与高尚的师德一直备受赞誉。

高铭暄在国际上亦享有崇高地位，曾兼任国际刑法学协会名誉副主席。即便步入晚年，他仍担任北京师范大学刑事法律科学研究院名誉院长及博士生导师，持续为中国刑法学的现代化与国际交流贡献力量。

